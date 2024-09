Samanta iz 'Života na vagi' u show je došla kako bi si promijenila život: 'Nemam prijatelja...'

Samanta (28) iz mjesta Prekvršje mlada je majka koja se u show prijavila kako bi joj se dogodila životna promjena.

"Želim samu sebe ojačati. Mislim da je moja duša previše aktivna, a zatvorena je u takvom tijelu. Cijeli život slušam o tome kako sam debela, od šire obitelji, kao i od vršnjaka. Slušam različita vrijeđanja, pogotovo u srednjoj školi. Tamo sam to doživljavala i od strane profesora. Kad sam krenula u prvi razred srednje škole razrednica me uvela u kabinet i upitala me na što to ličim. To su čuli i drugi i o tome se govorilo na hodnicima. Uvijek sam to sve čuvala u sebi", rekla je Samanta.

Zbog toga se, kaže, povukla u sebe i tako je hranila svoje emocije nezdravim namirnicama.

Foto: RTL Samanta

Voditeljici Marijani Batinić otkrila je i kako joj je neugodno biti ovako otkrivena u javnosti.

"Neugodno mi je jer se nikad ne skidam, uvijek skrivam ruke pa mi je ovo teško palo", rekla je u suzama.

Vaga joj je pokazala 148,4 kilograma.

Kilograme, između ostalog, želi skinuti i zbog svoje kćerkice, koja joj je najveća motivacija.

"Želim biti aktivna mama, pratiti njezin tempo. Želim joj usaditi navike koje ja nisam imala prilike steći kao mala", rekla je i otkrila kako nema baš prijatelja i misli da je se srame.

