SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Ono što čuje od majke jako povrijedi Faruka (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Tiago ne želi razočarati Letíciju, pa prihvati izlazak s njom. Isabela kaže Zelitu da se našla s Tiagom. Letícia se prisjeća kako joj je Tiago pomogao kad je doznala za leukemiju. Pedro govori Ani Lu da je predao policiji fascikl koji tereti Cira. Magnólia uvjerava Vitóriju da je Ciro voli. Tiao je bezobrazan prema Eduu. Njegovoj djevojci Sofiji je neugodno i odlazi iz njihova stana. Tiao naredi Ramiru da otkrije tko su Sofijini roditelji. Pedro govori svoje sumnje Helô. Tiao se poveseli kada čuje da su Pedra uhitili. Ana Lu javlja Pedru da ga pokušavaju optužiti za atentat na Fausta. Ramiro savjetuje Tiau da ne podcjenjuje Mag. Vitória želi svjedočiti protiv Pedra. Luciane brani Pedra. Salete dobiva potporu za svoju kandidaturu od cijele četvrti. Ciro i Vitória dolaze u policiju. Ona svjedoči protiv Pedra. Pedro predaje Helô ključ sefa u Faustovom uredu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Feride govori curama kako je Ejlul na sigurnom te da je slučaj povezan s Alijem. Njezine riječi uznemire cure. Ali dolazi mafijaškom šefu te želi njegovu bilježnicu s transakcijama, no njegovi ljudi dolaze do zgrade gdje cure žive. Prijete im te je Ali doveden pred tešku odluku. Gunej i Songul radi pucnja žele vidjeti kako su cure, no policija im ne dopusti. Svi se nađu kod Songul i Guneja. Songul se rastuži jer su cure mogle poginuti što Guneja začudi jer je prijetnja već prošla. Toprak govori Aliju kako ne želi da više dovede Ejlul u opasnost. Džemre i Serkan se opraštaju, a Tuna ih prekine što Serkana razljuti. Tuna se žali Nazan kako nije jednostavno odvojiti Serkana i Džemre.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomo odluči odvesti Mašu iz vile pod cijenu života. Potajice ulazi u Mašinu sobu, no u bijegu ga spriječi Rankov dolazak. Ipak, Tomo se uspije sakriti pred Rankom te potajno iz vile odvodi Mašu k Branki. Sonja govori Snježani da ne može pristati na Rankovu ponudu, a Snježana nju upozorava da drži Tomu podalje od Dominika. Sonja shvaća da situacija postaje sve opasnija. Goga sazna da je Andrija u kontaktu s Rankom, no on joj slaže da je to zato jer pokušava pomiriti Editu i Profesora. Jasna i Profesor shvaćaju da nisu spremni za nove ljubavi i odlučuju i nadalje biti samo prijatelji. Emina posjećuje sestrin grob te se, nakon zakletve sestri da će je osvetiti, ipak odluči s Vladom vratiti u Vrhovac i suočiti Snježanu.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Osman razmišlja kako Burdžu priopćiti vijesti. One ju razvesele te raznježe. Sureja i Senem istovremeno provode testove. Faruk dolazi u konak kako bi razgovarao s Esmom, no ono što mu ona priopći ga razljuti i povrijedi. Sureja je tužna radi rezultata testa te želi podijeliti s Farukom svoja razmišljanja, no on se razljuti kad sazna kako je ona sve znala. Adem ima noćne more radi svog djetinjstva. Senem otkrije ono čemu se nije nadala te ne zna kako to reći Sureji. Fikret je neutješan radi Esre. Sureja želi utješiti Esmu, no ona joj govori kako to nije moguće.