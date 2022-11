Matija je upravo Klaru poveo na spoj jedan na jedan, i to na vožnju sljemenskom žičarom, a za to vrijeme Stella je nazvala svoju sestru kako bi s njom podijelila dojmove o danima u kući.

Klaru je zanimalo što Matija misli o njoj. ''Sviđaš mi se, ali ne toliko dovoljno da budem sto posto siguran da želim biti s tobom nakon showa'', odgovorio joj je, dodavši kako se nada da njihov poljubac nije shvatila previše ozbiljno.

''Mogu reći da mi se sviđaš, ali da se nešto više desilo nakon tog poljupca, i nije… Kemija je u zraku, ali da sam se zaljubila, i nisam'', nije se previše povrijeđenom činila Klara, no iza kamera je ipak zaključila, ''Jučer mi je djelovao baš sretno, sve mi se činilo malo iskrenije''.

Stella je, pak, svoju sestru Emu upoznala s Matijom. ''Definitivno je tip za Stellu, fizički'', zaključila je Ema na prvu, a posebno joj se svidjelo što je Matija pozitivan i komunikativan te s njezinom sestrom dijeli brojne slične interese.

''Imaš slatkoću, ali znaš biti i opasna'', poručio je Stelli Matija, a Ema je zaključila kako ju je dobro pročitao i moguću vezu – odobrila!

Kad su se Stella i Matija vratili kući, primijetili su da je Klara pomalo ljutita, a Matija je to pripisao ljubomori. No Klara je posebno za njih pripremila večeru koja se ohladila dok ih je čekala pa je bila vidno neraspoložena, a oni su je probali utješiti.

Djevojkama je zasmetalo što je Matija čitavu večer trenirao u dvorištu te se nije družio s njima.

''Vratit ću se kad ja budem želio'', odbrusio je Matija Stelli koju je to jako povrijedilo pa je ljutita Klari ispričala koliko joj smeta ta njegova impulzivna strana i činjenica da sve mora biti po njegovom.

''Imam osjećaj da se postavljaš iznad mene'', predbacila je to u lice i Matiji.

''Moraš shvatiti da ja živim životom sportaša, a ovaj cijeli tjedan sam se prilagođavao vama… Trebao mi je ispušni ventil'', opravdavao se, a zatim otišao ranije spavati, napustivši djevojke.

''Jel teško reći: 'Cure, umoran sam, spava mi se'? On je samo nestao!'' Klara nije mogla sakriti svoju nevjericu i razočaranje zadnjom večeri u kući.

Iduće jutro Matija je probudio djevojke, a za doručkom su pokušali raspraviti što se prošle večeri događalo.

''S jedne strane mi je bilo žao, a s druge, ne mogu protiv sebe… To je moj način života… Bio sam malo u svom filmu, ispričavam se'', komentirao je. I dok se Stella malo ohladila, Klara je Matiji i dalje uvelike zamjerala.

U kuću je ubrzo stigla Matijina sestra Tihana, dosta iskreno i otvoreno otkrivši djevojkama kako je njezin brat vrlo emotivan, ponekad impulzivan i treba jaku curu koja će biti uz njega, ali mu i pokazati da nije jedini na svijetu.

''Čini mi se da je Klara zagrijanija, a Stella je stabilnija po pitanju emocija'', zaključila je Tihana.

''Stella mi je bolja'', priznao je Matija sestri.

''Bi li mogla biti s njim?'' otvoreno je Klara pitala Stellu kad su ostale nasamo.

''Mislim da mi treba netko s možda malo mirnijom energijom'', priznala je.

Stiglo je vrijeme za konačnu odluku – Klara ili Stella?

''Ne želim 'kiksati' kao u prošlim vezama… Želim odabrati osobu koja će biti prava za mene'', priznao je Matija.

''Klara, ti bi možda više 'patila' u vezi sa mnom… Trebaš puno pažnje, puno vremena, a ja ti to ne bih mogao pružiti… Stella, s tobom imam tu neku bezobraznu kemiju, taj neki pogled koji me tjera da se svaki dan trudim oko tebe. Klara, smatram da nisam dečko za tebe, stoga je moja konačna odluka da ideš kući'', obznanio je Matija.

''Da sam Stelli rekla za ta dva poljupca što su pala između mene i Matije, mislim da ne bi bila ovakva situacija jer je to ružno kad jedna žena čuje za muškarca koji se njoj sviđa'', poručila je Klara za kraj, a Matija je kazao da mu je žao ako joj je dao lažnu nadu.

Stella je rekla Matiji da je vidjela njegove dvije strane, da je i zemlja i vatra, a on ju je nenadano strastveno poljubio.

''Ovo je malo prebrzo za mene. Poljubac me definitivno iznenadio. Ne volim kad me nešto nespremnu dočeka'', bila je još malo nesigurna Stella, no večer je završila u ugodnoj atmosferi.

''Definitivno nakon showa želim sa Stellom probati ostvariti vezu. Želim dati vremena i sebi i njoj pa ćemo vidjeti kamo će nas to odvesti'', poručio je Matija za kraj.

A tko će već sljedeći tjedan krenuti u potragu za ljubavi u samo tjedan dana, gledatelji će doznati već u ponedjeljak u showu 'Pet spojeva tjedno', samo na RTL-u.