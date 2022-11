Nakon što je show napustila Natalija, osvanulo je novo jutro u kući. Matija ga je odlučio započeti laganim treningom, a u sobu mu se ubrzo ušuljala Martina.

'Ajme meni, kako ona mene nervira'

''Želim da cura ima neki X faktor, da tu ima neke malo jače kemije, a ne samo romantika, pristojnost i dobrota'', dao je do znanja Matija kako mu se Martina ipak nije svidjela do kraja.

Na spoj jedan na jedan danas je odlučio povesti najmlađu kandidatkinju Mateu. Klara i Stella vrijeme bez Matije iskoristile su za malo tračanja. Klaru je zanimalo što Stella misli o Martininom odlasku u Matijinu sobu.

''To mi je bilo hrabro… Nije mi zasmetalo'', rekla je Stella.

''Ajme meni, kako ona mene nervira! Malo mi je iritantna'', Klara je bila posve iskrena.

Matea i Matija otišli su u trgovinu sportske odjeće te se dobro zabavili isprobavajući različite odjevne predmete.

''Veseliji sam pored nje, paše mi takva djevojka'', razdragan je bio Matija. A u kući i dalje po starom. Klara je poželjela djevojke ispitati imaju li kakve osjećaje prema Matiji, a Martini je u lice otkrila što misli o njoj.

''Baš si uporna i dosta mi iskačeš. Više-manje si uvijek negdje tu kraj njega. Kud on, tu i ti!'' zaključila je.

''Ne želim biti napadna… Zanima me misliš li da sam Matiji napadna i što on misli o tome?'' zanimalo je Martinu.

''Na to pitanje ti nemam odgovor, ali meni si malo naporna, iskreno'', nije htjela lagati Klara.

''Mislim da nisi očekivala da će ti se Matija svidjeti, ali da ti se svidio'', odvratila joj je Martina, a Klara je to potvrdila.

''Ne bih vas mogla zamisliti skupa'', bockala ju je dalje Martina.

Matija i Matea s odjeće su prešli na nešto ozbiljnije teme – bivše veze. Matea je priznala da je dosad bila usredotočena samo na fizički izgled partnera, a Matija da mu je u vezi najvažnije povjerenje.

''Ne vidim se nikako kao kućanica koja je doma, koja ne radi'', otkrila je Matea pa ga upitala smetaju li mu i dalje njezine godine.

''Pokazala si mi da možeš biti ozbiljna i to mi se jako sviđa, ugodno sam iznenađen'', rekao joj je Matija, no iza kamera je bio malo oprezniji, ''Nisam uvjeren sto posto da imam šanse kod nje, to me baca u akciju da još ispipam teren''.

'Mislim da bi mogla ispasti danas'

A kad su se vratili kući, Stella i Klara primijetile su da Matea posebno zrači, da je opuštenija i sretnija. Klara je iskoristila priliku pa i Mateu pitala što misli o Martini.

''Mislim da bi mogla ispasti danas… Mislim da je shvatio koliko je naporna'', kazala je Matea.

Matija je svoje djevojke odlučio rasplesati pa ih je poveo u disko. ''Osjećala sam se na svom terenu'', priznala je Martina koja je odmah zaplesala s Matijom, no on je i dalje tvrdio kako među njima ne osjeća baš nikakve emocije.

Klaru je zanimalo što Matija misli o njoj, a njegov odgovor teško joj je pao: ''Više si kao malo dijete, nisi dorasla mojim godinama na neki način. Gledam te više na prijateljskoj bazi, nismo ostvarili neku kemiju''.

Ostatak večeri prošao je u plesu i dobroj zabavi, iako su se mogli primijetiti ljubomorni pogledi kad god bi se Matija malo više posvetio nekoj djevojci.

Matija je najviše vremena proveo sa Stellom, ponovno joj rekavši kako mu se sviđa i njezina divlja strana. Klara je pustila suzu, uvjerena da upravo ona odlazi kući te večeri…

Po povratku kući, Matiju je čekala nova teška odluka, a sam je priznao kako nijedna cura nije posve sigurna od ispadanja. Prvo je prozvao Stellu te joj rekao kako mu je današnji zajednički izlazak pomogao u odluci da ostane.

Klari je zamjerio što se ne može u potpunosti opustiti pred kamerama, a Matei kako smatra da je dosta umišljena cura.

''Martina, mislim da smo jednim dijelom ostvarili tu neku kemiju, ali ne dovoljno dobru za mene, tako da večeras ti ideš kući'', poručio je Matija Martini koja je i zaplakala, a on ju je tješio.

''Da sam jučer otišla, možda bi ostale neke stvari nedorečene… Mirna sam, to mi je drago i to mi je bitno'', zaključila je Martina.

''Bila je neka povezanost između njih dvoje… Osjetilo se to i vidjelo'', komentirala je Klara. S njom se složila i Stella, a djevojke su večer završile u čvrstom zagrljaju.

''Ja sam i dalje u šoku da sam umišljena… Ne želim biti s nekim tko to misli. Ovo me jako odbilo'', kritizirala je Matijino mišljenje Matea.

Matija je za kraj večeri u sobu pozvao Klaru kako bi s njom proveo malo vremena nasamo.

''Danas kad smo plesali, kao da sam osjetio nešto malo više prema tebi'', priznao joj je pa dodao, ''Ali polako, sve u svoje vrijeme''.

''Ne bih željela ispasti'', zaključila je Klara.

