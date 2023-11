Pobjedu u vukovarskom tjednu odnio je električar Robert Rihtar, domaćin posljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. "Zadovoljan sam, mislim da sam se predstavio s jako dobrom večerom u ovom showu, presretan sam, ne znam što da vam kažem. Bila je jaka konkurencija tako da se zahvaljujem svima što su mi podarili ove bodove, mislim da je zasluženo najbolji pobijedio", zaključio je domaćin.

Bodovi

Pobjedu su mu donijela 34 boda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Devetke su domaćinu udijelili Ana i Danijel - kojima je meso u kotlovini bilo tvrdo i suho. Đuro je dao desetku i pohvalio baš sve aspekte večere, a Leonard je dao svega šest bodova. "Meso je bilo suho u kotlovini, predjelo preobično, a svidio mi se jedino desert", objasnio je svoje bodove. Unatoč tome, električar iz Vinkovaca odnio je pobjedu, a večeru koja mu je donijela tisuću eura nagrade započeo je pripravom deserta - 'Ledenog osvježenja'.

Priprema večera

Anu je naziv deserta podsjetio na sladoled, a Leonard je prognozirao roladu s bananama. Iza 'Ledenog osvježenja' skrivala se poznata slastica - Ledeni vjetar. Robert je otkrio da je to desert svih zabava koje priređuje s obitelji i prijateljima pa ju je stoga odlučio spraviti i za 'Večeru za 5'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uslijedilo je predjelo - 'Slavonska delicija'. Slavonski kulen, sir, pašteta od čvaraka, šunka - glavne zvijezde predjela Robert je poslužio uz domaći kruh.

Foto: RTL Foto: RTL Predjelo večera za 5

Za kraj - Robert je spravio glavno jelo - 'Vinkovački tanjur'. Kotlovinu je odlučio prirediti za kraj tjedna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Glavno jelo večera za 5

Nakon što je domaćin spravio jela, okrenuo se dekoraciji i pripremi prigodnih aperitiva - liker od marelica, malinovac, višnjevac, šljivovicu, viljamovku i orahovac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Aperitiv večera za 5

Posluživanje

Usto, ponudio je ekipi i kiflice, a potom je ekipa sjela na njegovu terasu i predjelo - 'Slavonsku deliciju'.

"Izgledalo mi je jako lijepo na drvenoj podlozi", poručila je Ana. Leonardu je predjelo izgledalo obično, no imalo je 'prolaz'. "Paštetu nisam jeo jer sam sve drugo probao, ali po mirisu mi je djelovalo da je to dobro", komentirao je Đuro. Pašteta se svidjela Ani i Leonardu, no imao je zamjerku na kulen - smatrajući da je Robert poslužio kupovni proizvod.

Foto: RTL Foto: RTL Kandidati za predjelom u Večeri za 5

Glavno jelo je uslijedilo - 'Vinkovački tanjur' je stigao pred ekipu. Slasna kotlovina svidjela se izgledom Ani, a složio se i Leonard. "Izbor glavnog jela, lijepo mi je sve izgledalo, ali možda mi je nedostajalo gustoće, možda je trebao dodati soka od rajčice", komentirao je Đuro, a složio se i Danijel. Vojniku je, naime, meso bilo presuho. "Meso je bilo malo suho, nedostajalo je umaka, treba se raspadati, biti sočno, da ga ne moraš rezati", zaključio je i Leonard.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Kandidati za glavnim jelom večera za 5

Zaključio je Robert za kraj sve desertom. 'Ledeno osvježenje' svidjelo se ekipi izgledom. "Desert je bio odličan, da li ga je Robert pravio ili nije, to ne znam", komentirao je Đuro. "Desert je bio jako fin, nije bio presladak, osvježavajuće, odlično ga je napravio", dodao je Danijel.

Foto: RTL Foto: RTL desert večera za 5

Poklone je ekipi Robert udijelio za kraj večere, a potom je uslijedio nastup KUD-a Golubica. Pred njihov nastup, Robert je ekipu iznenadio i damom koja je zapravo Đurina partnerica. S obzirom na šale koje je ekipa zbijala čitav tjedan na račun Ane i Đure, Robert je goste iznenadio prisustvom gospođe Marice u KUD-u.

"To je šala, sve je normalno", komentirao je iznenađenje Đuro. Gospođa Marica je istupila, a Ana pogodila o kome se radi! Uslijedila je tamburica, koja je cijelu ekipu oduševila za divan kraj vukovarskog tjedna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Iznenađenje u Večeri za 5

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: 'Prestao' pušiti marihuanu i šokirao cijeli svijet. Kako je Snoop Dogg svima očitao lekciju iz marketinga?