REMI SE PRISJETILA KAKO JE NA SANADERA DOSLOVNO – LAJALA: ‘Htjela sam mu toliko toga reći, izgorjela sam’

Dosadašnji gosti ‘Ludog bara’ kroz brojne su urnebesne igre prikupili čak 100.000 kuna za udrugu RTL pomaže djeci, a večeras su uslijedili novi izazovi u kojima se nastavio savršeni učinak

U goste Reneu i Antoniji stigli su spisateljica, kolumnistica i influencerica Andrea Andrassy, kazališni redatelj, svestrani umjetnik i hodajuća enciklopedija Mario Kovač te glazbenica i prevoditeljica Mirela Priselac Remi.

Andrea je imala glavnu ulogu u ‘trash’ sapunici

Andrea Andrassy prisjetila se svog prvog voditeljskog angažmana kada je vodila slovenski izbor za pjesmu Eurovizije. ”Naučila sam slovenski gledajući slovenske programe kao dijete… U međuvremenu sam postala i prevoditeljica sa slovenskog”, ispričala je Andrea. Popularna influencerica otkrila je i da je tek nedavno otvorila svoj YouTube kanal: ”Ispočetka nisam znala objaviti video, osjećala sam se izuzetno staro”.

Antonija je Andreu podsjetila i na njezin glumački angažman u seriji Krim tim 2. ”Mama mi je uvijek govorila da bih trebala biti glumica, a kako sam bila statist, jednom su me prilikom nazvali iz jedne agencije”, prisjetila se Andrea, dodavši kako je bila oduševljena što su joj ponudili glavnu ulogu, ”Nisam ih pitala kako to da zovu mene, a ne Zrinku Cvitešić, nego sam ja to protumačila kao taj trenutak koji sam čekala cijeli moj život – dobila sam glavnu ulogu u novoj seriji! A onda sam došla na set i vidjela o čemu se radi”.

U svom je izazovu morala zaigrati verziju Pictionaryja, a ostali su gosti uspješno pogodili pet pojmova te je tako uspjela osvojiti maksimalan broj zvjezdica.

Kovač je ekspresno smislio pitanje o Reneu

Mario Kovač Antoniji i Reneu ispričao je sve o svojim kvizaškim uspjesima, među kojima se posebno ističe nedavno osvojeno zlato s Europskog kviznog prvenstva u Sofiji, ali je i otkrio kako u kvizaškim krugovima nije najcjenjeniji onaj tko zna sve nego onaj tko je sposoban smisliti najkreativnija pitanja. A kako bi to i dokazao, na licu mjesta smislio je i pitanje čiji bi odgovor bio ”Rene Bitorajac” – ”Tko je od nazočnih debitirao u SF filmu iz 1981., glumeći ćelavog izvanzemaljca?”

Njegova igra bila je ‘Pogodi tko sam’, a među poznatim ličnostima koje je morao pogoditi na temelju asocijacija ostalih gostiju, našli su se i Profesor Baltazar, Alisa u zemlji čudesa, Dino Dvornik, ali i on sam! Mario Kovač ekspresno je osvojio svih pet zvjezdica.

Remi je ‘lajala’ na Sanadera

Remi je otkrila kako je u djetinjstvu obožavala slušati Nove fosile, ali i Madonnu, a da želi biti reperica shvatila je jako rano jer je oduvijek voljela puno pričati. Antonija nije izdržala a da ju ne podsjeti na bizarnu anegdotu: ”Je l’ istina da si tijekom jednog slučajnog susreta na Cvjetnom trgu lajala na Sanadera?”

”To je bila suluda situacija. Htjela sam mu toliko toga reći, izgorjela sam”, ispričala je Remi, dodavši da je od silne želje i ljutnje u tom trenutku iz nje proizašao samo – lavež!

Profesorica engleskog i španjolskog jezika po struci morala je prihvatiti jezični zadatak pod nazivom ‘Čitaj mi s usana’. Sa slušalicama na ušima pogađala je pojmove koje joj je čitala Andrea Andrassy te je uspjela osvojiti svih pet zvjezdica.