Radovan nije uspio goste oboriti s nogu: 'Nešto mi je nedostajalo. Nije bilo idealno'

Ugostitelj Radovan Handjal ugostio je protukandidate četvrtog dana ovotjedne ''Večere za 5'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo. Za svoju večeru dobio je 35 bodova! Jedini desetku dobio je od Zdenke, dok mu je Marcela udijelila devet bodova jer joj se boškarin nije svidio. Osmice je dobio od Anke i Franka. "Nešto mi je nedostajalo u predjelu, a ni u glavnom jelu nije sve bilo savršeno", zaključila je Anka.

Foto: RTL

Pripravu večere Radovan je započeo glavnim jelom nazvanim 'Istra u pjatu'.

"Znam da je to tanjur, a što će biti u njemu, to će biti iznenađenje", otkrila je Anka. "Logično je da će to biti boškarin", zaključila je, pak, Marcela.

Priprema jela

Uskoro je domaćin otkrio da će od boškarina raditi gulaš, dok je za desert priredio 'Ljubav na kraju'.

"Pretpostavljam da će to biti vrhnje i štapić vanilije, a što će iz toga... nije otkrio treći sastojak", komentirala je Marcela popis sastojaka. Za kraj, stiglo je pred ekipu predjelo 'Tri puta tri u jedan pjat'. "Naziv predjela je neobičan, ne mogu ga definirati, ali vidjet ćemo što je pjesnik htio reći", komentirala je Marcela. Radovan je uskoro otkrio da će za predjelo poslužiti tri vrste sira, nareska i gljiva. "Od Radovana očekujem trijumf, koliko nam je napričao, mislim da će biti dobro i da se neće razočarati", zaključio je Franko.

Aperitiv

Uskoro se ekipa u kombiju zaputila prema Radovanu, a on ih je dočekao uz prigodni aperitiv. "Radovan mi se činio izgubljeno, nekoncentrirano i promašeno", odmah je komentirala Anka. "Bio je u svom elementu, bio je zanimljiv, simpatičan i pun fora", dodao je Franko.

"Popio sam rakiju od masline i bila je fina", zaključio je. Anki i Marceli je rakija bila žestoka, no uskoro je stiglo predjelo.

Foto: RTL Aperitiv - Večera za 5

Predjelo

'Tri puta tri u jedan pjat' tjestenina je s umakom. "Predjelo je izgledalo seljački, i ja bih doma to tako napravila", rekla je Zdenka. "Lijepo je izgledalo", dodao je Franko. "Sviđale su mi se gljive unutra, sir, jako fino i ukusno", zaključio je. "Žestoko je bilo, meso suho, preslano", ocijenila je, pak, predjelo Anka.

"Ukusno, bogato, kalorično, ali malo više slano", zaključila je Marcela.

Foto: RTL Predjelo - Večera za 5

Foto: RTL Predjelo - Večera za 5

Glavno jelo

Glavno jelo - gulaš od boškarina, svidio se izgledom Zdenki. "Izgledalo je bogato na tanjuru", komentirala je. Franku je bilo previše toga, no Anka se nije složila, glavno jelo joj je mjerom bilo savršeno. "Nepovezano s tim restanim krumpirom", dodala je Marcela. "Pretvrdo je bilo", zaključila je o glavnom jelu Anka.

"Bilo je jako dobro začinjeno, dobro pečeno", pohvalio je Radovana Franko.

Foto: RTL Glavno jelo - Večera za 5

Foto: RTL Glavno jelo - Večera za 5

Desert

Za kraj, stigao je desert u čaši. "Ok, samo nisam znala što me čeka kada sam ga vidjela", komentirala je desert Marcela.

"Činilo mi se da je neki griz bio, ali još uvijek nisam pogodio", dodao je Franko. "Bilo je jako ukusno, ali vatra, ne znam je l'' bila litra rakije unutra, puno alkohola je bilo", za kraj je zaključila Marcela.

Foto: RTL Desert - Večera za 5

Iznenađenje

Rakiju i maslinovo ulje je ekipa dobila i poklon, a iznenađenja nije bilo jer su se Radovanovi svirači razboljeli. Srećom, uskočio je sjajni Franko, zasviravši harmoniku.

Poveo je pjesmu i u odličnoj atmosferi završio večeru.

Foto: RTL

Nove epizode ''Večere za 5'' gledajte na RTL-u od 17.50 sati i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

