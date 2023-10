Na vaganje je prvi išao kapetan crvenog tima Goran, koji nije bio zabrinut jer smatra da je dao sve od sebe. Edo ga je ponovno pohvalio koliko se trudi i dodao da konkurira za jednog od finalista te da očekuje kako će u showu biti do zadnjeg tjedna. Prošli put imao je 139,6 kilograma, a sad je bio u plusu 0,6 kilograma, što je plus od 0,4% tjelesne mase! Cijele epizode showa "Život na vagi" možete pogledati na platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji, bez reklama!

Kapetan plavog tima Martin otkrio je da ga u timu ne sluša samo Kruno koji ne želi ispraviti nešto tijekom vježbanja kad nema trenerice. „Kruno svemu pristupa s negativom tako da nije nužno da on nešto ne može, nego sam sebi napravi blokadu i prije nego što je probao“, rekla je Mirna. Na prošlom vaganju imao je 150,5 kilograma, sada je izgubio 2,2 kilograma, što je 1,5% tjelesne mase.

Nezadovoljstvo, bolovi i obitelj

Irena su mučili treninzi jer poslije ima jake bolove, ali ipak joj je najteže što joj nedostaje obitelj pa često želi napustiti show i nastaviti kod kuće. Jure joj je govorio da gleda pozitivne stvari, primjerice, sad sama ustane sa stolca i puno više stoji. „Neka te tvoji rezultati guraju dalje“, nastavio ju je bodriti. Prošli put imala je 158,6 kilograma, sad je izgubila 2,9 kilograma, što je 1,8% tjelesne mase.

Leonardo je tvrdio kako nije dao sve od sebe na treninzima jer su ga boljeli listovi od plivanja. Pričao je i tome kako zna kuhati, ali mu se baš ne da jer vjeruje da bi svatko imao neke posebne želje, pa samo pomaže u kuhinji i miran je. Posljednji put imao je 171,6 kilograma, ovaj put izgubio je 2,7 kilograma, što je 1,6% tjelesne mase i Leo nije bio zadovoljan.

Veseli i motivirani

Mirna je pohvalila Juru što je veseljak, ali i vrijedan, uvijek potegne za sebe i druge. Jure je priznao da je lijenost svima najveći problem i da se dosta promijenio po tom pitanju. Prošli put imao je 133 kilograma, sada je izgubio 2,6 kilograma, što je 2% tjelesne mase. „Zadovoljan sam, samo mi je žao što nisam uspio pasti ispod 130 kilograma“, rekao je.

Marie je pohvalila 'vizažisticu' Ninu i 'frizerku' Silviju jer su ih sve uredile za snimanje, a potom i trenericu koja ih motivira na treninzima i tjera na šetnje koje je prije mrzila. Na posljednjem vaganju imala je 110,9 kilograma, sada je izgubila 1,9 kilograma, što je 1,2% tjelesne mase. „Marie je u predmenopauzi pa i zbog tih hormonalnih promjena teže gubi kilograme“, objasnila je Mirna.

Ljube je priznala da ju je iznenadio Goranov rezultat jer nije ni očekivala da će četvrti ciklus zaredom imati jako dobar rezultat, ali nije očekivala ni plus. Za sebe je rekla kako je naučila da ne odustaje ni od treninga ni šetnje te da je ozbiljna u namjeri da preuzme odgovornost za svoj život. Prošli put imala je 182,1 kilograma, sad je izgubila 2,1 kilogram, što je 1,2% tjelesne mase.

Izlazak iz zone komfora

Mirna je objasnila da se Kruno mora naučiti na moli boli, treba izaći iz svoje zone komfora te za početak razgovarati s njom što ga muči. „Mi mu govorimo - moraš ovako ili onako, ali on ne želi slušati i što sad da mu mi radimo?! Mi mu pokušavamo pomoći“, rekao je Pero, a Nina smatra da on u emisiju nije došao zbog sebe, nego zbog kuma i očuha, koji mu je rekao da tu neće izdržati ni mjesec dana. Prošli put imao je 188,8 kilograma, izgubio je 3,6 kilograma, odnosno, 1,9% tjelesne mase.

Ljubav na vagi

Silviju muči išijas pa zbog toga nije mogla odraditi treninge onako kako je htjela, no i dalje ima osmijeh na licu, a Marijana je pokušavala doznati zašto dok su se svi ostali smijuljili. „Kako bih to opisala, Mislav i ja smo zaljubljeni“, priznala je kroz smijeh, a Vlašić dodao da je sretan. Silvija je na posljednjem vaganju imala 118,7 kilograma, izgubila je 1,3 kilograma, što je 1,1% tjelesne mase.

Dajana je pretila od djetinjstva i jako se boji vage, ali poradila je s Mirnom na tome. Prošli put došla je do 165,7 kilograma, izgubila je 2,5 kilograma, što je 1,5% tjelesne mase, a Mirna smatra kako ona može puno više i da je dosta blokiraju spuštena stopala jer gazi dosta prema unutra i to joj stvara bol.

Na red je došao Mislav Vlašić kojeg je Marijana odmah ispitivala o ljubavi sa Silvijom, a on se samo smješkao. U ovom ciklusu rekao je kako je najviše koristio bicikl i hodao, a potom je stao na vagu. Prošli put imao je 198,6 kilograma, izgubio je 2,8 kilograma, što je 1,4% tjelesne mase.

Buran ciklus

Pero je došao sretan na vagu jer su prošli tjedan jeli dosta mesa, no pohvalio se i kako je postao i ekspert u pravljenju vege burgera te kako se sad dobro slaže sa svima. „Počeli su ga jako voljeti, slušati i prihvaćati njegove savjete“, rekla je Mirna, a Jure je komentirao kako im je sad super s njim. Prošli put imao je 164,4 kilograma, izgubio je 3,4 kilograma, što je 2,1% tjelesne mase.

Mislav Šepić pričao je o burnom ciklusu, o tome kako se Edo agresivno postavio prema njemu, a trener je ponovio da mu je žao zbog toga. „Sve smo riješili još onda, ne zamjeram mu ništa“, rekao je Šepić, koji je prošli put imao 160,6 kilograma, izgubio je 2,8 kilograma, što je 1,7% tjelesne mase.

Nina ima ozlijeđen zglob, a otkrila je kako je već dvaput slomila stopalo upravo na toj desnoj nozi i jednom gležanj! Ipak, Mirna za Ninu kaže da je pravi borac pa ni sada nije odustala od treninga. Na posljednjem vaganju imala je 123,8 kilograma, izgubila je 3,3 kilograma, što je 2,7% tjelesne mase. „Prva kao i uvijek“, šalila se Nina.

Ostati ili otići

Stigla je i Anđela i odmah rekla kako je i dalje muči dvojba - ostati ili otići. Objasnila je da joj je previše što je mjesec dana odvojena od djece i supruga. Dodala je kako je naučila sve o prehrani i da želi svoj put nastaviti vani te da će čim stigne, otići na plažu i da je više neće biti sram. Prošli put imala je 109 kilograma, izgubila je 1,3 kilograma, što je 1,2% tjelesne mase.

Plavci su izgubili 21,8 kilograma, odnosno, 1,8% tjelesne mase, a crveni 12,4 kilograma, što je 1,1% tjelesne mase. Očekivano, crveni tim odlučio je poslati Anđelu kući jer je to i sama željela. Iako su svi kandidati razumjeli njezine razloge, oba tima su bila uplakana jer im je bio jako žao što odlazi. „Jedva čekam da vidim i zagrlim svoje! Drago mi je što sam došla i uspjela zbog njih, da može mama biti zdrava i dalje nastaviti zbog njih“, rekla je Anđela koja je u 'Život na vagi' došla s 116,3 kilograma, danas ima 107,7, što znači da je izgubila 8,6 kilograma, što je 7,4% tjelesne mase. „Cilj mi je imati 80,85 kilograma, želim zablistati u finalu“, zaključila je.

Plavci imaju veliku prednost u sljedećem ciklusu, no ako se crveni budu zalagali - nikakva prednost ne bi im trebala previše pomoći…