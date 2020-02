PRVE DJEVOJKE IZBAČENE SU S IMANJA: Hakija svima priznao vruće poljupce s Marijanom

Hakija je svoje djevojke odlučio počastiti pićem, a Nikolina je iznenada primijetila čudan trag na njegovu vratu

Na rasporedu u showu “Ljubav je na selu” su bila prva izbacivanja, a iznenađenja su počela već od ranog jutra. Budući da se Ines još nije oporavila od viroze, Hakija je odlučio pustiti je da odmara pa je Nikolinu i Marijanu izveo u šetnju i pokazao im mjesto gdje se prvi put poljubio.

Emocije su posebno ponijele Nikolinu pa ih je odlučila počastiti izvedbom sevdalinke. I dok je Hakija komentirao da je kod Marijane primijetio dozu ljubomore dok je trajala pjesma, Nikolina je mislila suprotno: “Mislim da nije bila ljubomorna, vidjela sam kako se naježila.

“Doveo si nas na ovo mjesto. Želiš li ti zamjenu? Zašto moramo slušati o tvom prvom poljupcu?” zanimalo je Marijanu, dok se Hakija bezuspješno pokušao obraniti.

NIKOLINA MAŠTA O SEKSU S HAKIJOM, MARIJANA JOJ SPUSTILA: ‘On te ne bi dotaknuo ni preko ograde’

“Imam i ja pravo izraziti svoje emocije… Ako ti baš ovo mjesto pamtiš po nečemu, onda ćeš ga zapamtiti po još nečemu”, dodala je Marijana i poljubila šokiranog Hakiju. “Nije mi se još obećao, ja nemam što biti ljubomorna”, komentirala je Nikolina scenu.

Josip je i dalje bio ukočen

Josip i njegove djevojke uživali su u konjičkim utrkama, no Josip je i dalje bio ukočen. I dok je Tea bila oduševljena, Gabriela je priznala da se užasno dosađivala, a Ivanki društvo nije bilo po volji.

Dušan je djevojke odlučio povesti na piknik kako bi sa svakom proveo malo vremena nasamo. Gorana je bila prva na redu, a farmer joj je opet ponovio da mu se najviše sviđa: “Kad sam pored, nje izgubim i kompas i razum!”.

“Ti si meni stvarno drag… Iskren si i vrijedan, ali mislim da bi zasad mogli biti samo prijatelji”, objasnila je Gorana. Dušan joj je poklonio jabuku i pokušao je poljubiti, no Gorana se izmaknula pa poručila: “Nit’ sam ja Eva, nit’ je on Adam!”.

Tajana je bila sljedeća na redu, a na meniju je ponovno bio jučerašnji izlazak i Tajanino čavrljanje s drugim dečkima. “To je bilo samo pričanje”, pokušala se opravdati Tajana dodavši da je provocira. A nakon dva burna razgovora, Dušan je utjehu ponovno odlučio pronaći u staroj prijateljici Sandri. “Neodlučan sam… Koja je po tebi cura ozbiljnija?”, zanimalo ga je, a ona mu je savjetovala neka sluša svoje srce.

Irena je napustila imanje

Miro je okupio svoje dame pa ih šokirao viješću – jedna od njih već danas napušta njegovo imanje! Odlučio se za Irenu, a poručio joj je da misli kako se ne bi snašla na selu. Njegova je odluka najviše pogodila Tatjanu koja nije mogla sakriti suze jer se, istaknula je, jako povezala s Irenom.

Prvo izbacivanje čekalo je i Valtera, a kući putuje Zorica. “Sad ću biti baš između dvije vatre”, poručio je farmer, aludirajući na iskrice između Bahre i Sandre.

Josipove djevojke poželjele su jahati konja, a njihov farmer to im je odlučio ispuniti. Prva je na redu bila Gabriela, a Josip se brže-bolje ponudio da joj pomogne sići s konja. “U mojoj glavi se svašta događalo.

Ja sam u jednom trenutku poželio da je kao princ na bijelom konju primim i odvedem”, priznao je farmer koji se idući popeo na konja, no ubrzo je završio na zemlji. “Srami se, dječače mladi!” poručila je u svom stilu Ivanka pa zajahala u vrtoglavo visokim platformama.

Hakija se opravdavao

Hakija je svoje djevojke odlučio počastiti pićem, a Nikolina je iznenada primijetila čudan trag na njegovu vratu. “Da nije to ljubavni ‘udarac’?” upitala ga je. “Nije, to sam se slučajno ustao i zabio se u vrata”, pokušao se opravdati Hakija, dok je Nikolina priznala kako sumnja da je u cijelu tu priču nekako uključena Marijana.

“Izrešetala me maksimalno, nisam to očekivao”, kazao je Hakija. No Nikolina nije i dalje htjela popustiti pa je farmer na kraju morao priznati da je krivac za ljubavni ugriz upravo njezina kolegica. “Nisam joj prva htjela reći jer to nije na meni, nego na njemu. On je farmer, a ne ja”, zaključila je Marijana.

I Dušan je morao donijeti prvu tešku odluku. Kofere pakira Sandra, a ta je njegova odluka zbunila Tajanu i Goranu. “Mene i Goranu je popljuvao, a Sandru je pohvalio… I na kraju je nju izbacio”, ništa nije bilo jasno Tajani.

LJUBAV JE NA SELU BEZ KOČNICA: Hakija joj pokucao na vrata, ona kaže: ‘Sve bih dala da me on kresne’

Nova svađa na Valterovoj farmi

A nakon izbacivanja, dan na Valterovoj farmi završio je novom svađom. Dok su Bahra i Valter hranili kokoši, Sandra ih je odlučila iznenaditi štrudlom od jabuka. Bahra je iskoristila priliku da je pohvali, no Sandri se njezino izlaganje nije svidjelo.

“Što ti je naribati i složiti jabuke. Nikakva znanstvena fantastika. E tu mi je pukao film! Nemoj me hvaliti ako nisam zaslužila”, poručila je.

Sandra je zatim Valtera pitala koga bi izbacio s farme da Zorica nije postala baka, a Bahra je dodala da bi ona na Valterovu mjestu izbacila nju, što je Sandru natjeralo da teatralno napusti dvorište.

Ima li nade za Bahirno i Sandrino prijateljstvo te koga će kući poslati Josip i Hakija, gledatelji će doznati već u ponedjeljak od 21 sat na RTL-u.