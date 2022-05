Jutro u Smokovljanima započelo je doručkom koji je pripremila Kata, a Ivo i Gordana i dalje su bili distancirani jedno od drugoga. Farmer je odjenuo svoje bajkersko odijelo pa odlučio provozati Branku koja je tom idejom bila oduševljena.

''Došla sam s idejom da ćemo se ovdje zabaviti, ali ovo mi je previše. I Kata i ja smo imale sasvim drugu predodžbu o čovjeku'', Gordana je i dalje odlazak na farmu smatrala potpunim fijaskom, a Ivo je pak poručio kako je upravo Gordana ubila svu zabavu.

Milanov izlet

Milan je za svoje tri crnke priredio izlet u Kuterevo. ''Kad mi stalno govore da sam medonja, odveo sam ih da vide prave ličke medvjede'', rekao je farmer.

Milan je rekao damama kako još nije odlučio koja prva napušta njegovo imanje pa će sa svakom od njih još malo nasamo porazgovarati...

Situacije kod Damira i Tomislava

I Damir mora nekoga poslati kući, no i on je bio neodlučan: ''Bit će jako teško, odlučit ću u posljednjim sekundama''.

S druge strane, Tomislav je bio sve sretniji što se izbacivanje bliži jer je već odlučio da kući šalje Antoniju, iako je s njom još uvijek morao ''odraditi'' romantični spoj u prirodi.

''Moj osjećaj je da ću ja danas ispasti, a osjećaj mene nikad ne vara'', bila je sigurna Antonija.

Tomislav i Antonija prvi su put imali priliku razgovarati nasamo, a on joj je konačno priznao koliko mu je zasmetalo što ga je izvrijeđala nakon što je doznala da je prvo zavodio Stelu, a onda na prvom tulumu ljubio Samantu.

''Nisi mi dala da dođem do riječi... Tebi smeta što smo Stela i ja zajedno, jel tako?'' upitao ju je. "Ne smeta mi, definitivno. Poblem je u tome što ti nisi bio iskren. To sam ti rekla i ostajem kod svog mišljenja'', odgovorila mu je.

Promjene kod Branka i Krune

Inna i Branko osamili su se kako bi malo razgovarali, a farmer joj je predbacio kako se baš i nije iskazala u radnim zadacima kao Dubravka i Ljubica.

''Nismo došli tu da pokažemo garderobu'' rekao joj je, ''Zbog čega te ne bih trebao poslati kući", dodao je."Ti si dobar primjer muškarca mog stila, jako mi odgovaraš'', rekla je, dodavši kako joj je Branko tijekom razgovora bio jako sumnjiv.

Ines je Kruni odlučila skuhati tursku kavu. ''OK si kao osoba, ali ja te ne poznam dovoljno. Ne znam tvoje osobine, tvoj karakter'', rekla mu je Ines.

''Volio bih da budemo još bliži, da živiš sa mnom, ne da nakon par dana odeš'', iznenadio ju je farmer.

''Krunine želje su jedno, a stvarnost je nešto sasvim drugo. Ne ide to baš tako lako, da ja odmah dođem s koferima'', kazala je Ines, ''Kruno je sebi realizirao život. Mislim da sad sebi traži ženu za seks. On isključio gleda kako žena izgleda''. "Seksa mi fali, to je živa potreba'', kazao je farmer.

A nakon što je Branko provozao Branku, na umu je imao još jednu, grupnu vožnju brodićem. "Koja od vas pojede najviše kamenica i popije najviše vina, idemo na jedan dobar ručak u Ston'', objavio je Ivo, no Gordana je odbila.

''Ovo je afrodizijak, a žena ako ih jede, mi smo muškarci gotovi. Kad one pojedu više od pet komada, one polude'', nastavljao je Ivo. ''Probala sam, ali ne mogu'', odbila je i Kata. "Nećeš sa mnom nikad u životu spavati ako ne pojedeš pet komada'', poručio joj je Ivo. "A što ti misliš, da ja imam tu namjeru?'' odgovorila mu je.

''Nada umire zadnja'', kazao je farmer, a njegovu je igru prihvatila jedino Branka koja se bacila na jedenje kamenica.

Damirova odluka

A prva teška odluka je bila na Damiru. ''Zadnji dan je možda presudio'', kazao je farmer.

''Ako Damir sad ne izbaci Josephinu kao što je rekao, i to već dva puta, čak i nama je privatno najavio... Ako sad to ne napravi, ispast će baš ljigavo i jadno od njega'', komentirala je Melita, a upravo je ona bila djevojka koju je Damir odabrao da napušta emisiju,

''Znala sam da mene neće izbaciti, ali kako je on to dobro izveo'', uživala je Nikita. "Na kraju je presudila ta neka emocija prema Josephini, a s Nikitom sam najbolji'', obrazložio je svoju odluku farmer.

Brankovo izbacivanje

A vrijeme za izbacivanje došlo je i na Brankovoj farmi, i to dok njegove dame gaze po grožđu i prave mošt.

''Cure, došlo je vrijeme da kažem tko ide kući'', iznenadio ih je pa vrlo sigurno prozvao Innu. "Ne osjećam se dobro ni ugodno, ali što mogu'', kazala je Inna. "Možda je ona očekivala pun podrum šampanjca i neku vilu'', rekao je Branko pa Inni simbolično vratio sve poklone koje mu je donijela.

Iznenađenje za Krunu

A Krunu i njegove dame iznenadio je dolazak njegove kćeri Tee koja je došla provjeriti s kim se to posljednjih dana njezin tata druži.

''Jako su mi sjele djevojke, vole raditi. Nadam se da će se moj tata snaći s njima'', dala je svoj sud Tea.

Red za izbacivanje stigao je i na Tomislavovoj farmi, a on je, baš kako je i najavio, kući poslao Antoniju. I kad je mislio da konačno ima jednu brigu manje, uslijedio je pravi šok - pojavila se Marina, djevojka koja je s prvih spojeva morala nenadano otići zbog obiteljskih problema, ali je obećala da će se vratiti, a farmer njoj da će je čekati.

''Ja sam djevojka kojoj je obećavao brda i doline. Došla sam se ovdje suočiti s njim... On je našao djevojku svog života istog dana kad je rekao da će mene čekati i da me voli, završio je s njom''.

''Mislila sam da će se srušiti sve to što imamo'', kazala je u nevjerici Stela kad je vidjela Marinu. "Ja sam šokiran!'' Tomislav je ostao bez teksta.

