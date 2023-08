AWWW / Prepoznajete li ovog slatkiša? Tada još nije slutio kojom će se titulom okititi, kao ni da će se za njega boriti horda ljepotica

Mijo Matić je u drugoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' tražio ženu svog života, a ona mu se ukazala na totalno drugačiji način. U showu je upoznao Slovenku Nušu s kojim nije uspio održati vezu. Kasnije je upoznao flautisticu Arianu Piknjač koju planira oženiti. Na društvenim mrežama često dijele zajedničke fotografije, a sada se Mijo osvrnuo i na svoje odrastanje te podijelio fotografije iz djetinjstva. "Bez obzira na sve, moje srce je uvijek posvećeno njima i mojoj ljubavi s kojom proširujem obitelj i ljubav. Nisam dopustio da ih opteretim i jako sam se trudio biti neovisan, jer znam da će se s vremenom sve moje prepreke pretvoriti u prošlost, a kroz moje odluke i namjere pokazati što nosim u sebi. Htio sam im dokazati da sam sposoban snalaziti se i da ne trebaju brinuti jesu li obavili dobar posao", napisao je Mijo koji se proslavio u RTL-ovom showu 'Gospodin Savršeni'. U razgovoru za RTL.hr nedavno je govorio i o osnivanju svoje obitelji. "Trenutno još ne razmišljamo o djeci, ali budućnost će već donijeti svoje. Ona sada ima neke turneje i dosta je zauzeta. Ima svijet na dlanu – mlada je, obrazovana, uspješna… Ja stvarno ne znam kako to da je izabrala baš mene. Valjda se to u životu tako namjesti. Dijelimo iste stavove, odgojeni smo na sličan način. Nisam mogao sanjati da ću upoznati nekoga poput nje. Imao sam ja djevojaka, iz toga sam učio", zaključio je Mijo.