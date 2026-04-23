Preminuo Darrell Sheets (67), zvijezda 'Ratova skladišta': Policija istražuje okolnosti smrti

Darrell Sheets, poznato lice iz popularnog reality showa "Ratovi skladišta" (Storage Wars), preminuo je u 67. godini. Njegova smrt šokirala je obožavatelje.

Na mjestu događaja pronašli su ga s prostrijelnom ranom. Proglašen je mrtvim na licu mjesta, a tijelo je predano uredu medicinskog istražitelja na daljnju istragu.

Policija potvrdila samoubojstvo, kolega upozorio na zlostavljanje

Nedugo nakon što je vijest objavljena, Sheetsov kolega iz serije, Rene Nezhoda, na Instagramu je objavio video u kojem tvrdi da je Sheets bio žrtva internetskog zlostavljanja. "Imao je jednog tipa koji ga je u zadnje vrijeme stvarno, stvarno mučio i zlostavljao na internetu", rekao je Nezhoda, apelirajući na policiju da istraži te navode. "Darrell je puno objavljivao o čovjeku u koji ga je maltretirao i mučio, i zaista se nadam da će policija istražiti tog čovjeka i da se to neće samo tako zaboraviti."

Policija je ozbiljno shvatila ove optužbe. Narednik Kyle Ridgway, službenik za informiranje javnosti policijske uprave Lake Havasu Cityja, izjavio je za Page Six da su svjesni optužbi o internetskom zlostavljanju i da je to dio aktivne istrage.

'Kockar' koji je pronašao Picassa i Lincolna

Darrell Sheets bio je jedan od originalnih i najprepoznatljivijih članova postave "Rata skladišta", pojavivši se u čak 163 epizode od 2010. do 2023. godine. Zbog svoje sklonosti riskantnim ulaganjima i licitiranju na temelju instinkta, stekao je nadimak "The Gambler" (Kockar). Njegova strategija često se isplatila, a postao je poznat po nevjerojatnim otkrićima skrivenim u napuštenim skladištima.

Među njegovim najpoznatijim pronalascima su četiri slike Pabla Picassa, rukom pisano pismo Abrahama Lincolna te zbirka umjetnina meksičkog slikara Franka Gutierreza, koju je kupio za 3.600 dolara, a procijenjena je na čak 300.000 dolara.

Dugogodišnji zdravstveni problemi

Iza kamere, Sheets se borio s ozbiljnim zdravstvenim problemima. U ožujku 2019. godine doživio je blaži srčani udar, nakon čega mu je dijagnosticirano kongestivno zatajenje srca i ozbiljan problem s plućima, što je zahtijevalo operaciju. Nakon godina snimanja, povukao se u mirovinu u Arizonu, gdje je vodio trgovinu antikvitetima "Havasu Show Me Your Junk". Prema nekim navodima, svjedoci su ga vidjeli u njegovoj trgovini samo nekoliko sati prije smrti, a djelovao je dobro raspoloženo i prijateljski.

*Savjetodavnu pomoć suicidalne i depresivne osobe mogu dobiti na više mjesta. U Republici Hrvatskoj postoji nekoliko brojeva telefona za psihološku pomoć:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida: 01 2376 335 (radi od 0 do 24 sata)

Plavi telefon: 01/4833888 ([email protected])

Psihološki centar TESA: 01/4828888 ([email protected])

