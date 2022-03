Danas je Stankicu, Kristinu, Polinu, Dijanu, Janet, Danijelu, Elu i Mateu Toni odveo na ranč s konjima dok su ostavljene djevojke tugu utapale u međusobnom ogovaranju. Poslije jahanja Toni je uživao s Polinom u jacuzziju da bi sutradan prije povratka djevojaka u vilu pozvao Mateu na spoj i shvatio kako ona nije žena za njega...

I dok su djevojke u vili pretresale sve što su doživjele, ostale je Toni čekao na ranču. "Fenomenalan je! Puno, puno bolji nego kad su ceremonije u pitanju", rekla je Kristina za njegov outfit. Tonija je iznenadila Danijelina strast prema jahanju, a i ostale djevojke su uživale. Nakon jahanja zaigrali su igru istine s pitanjima koja su Toniju jako važna pa su tako, među ostalim, razgovarali i o kemiji među ljudima, je li u redu staviti karijeru ispred ljubavi, ljubomori... Matea se sa svakim Tonijevim odgovorom složila pa su cure komentirale kako ona nema svoj stav i da se ulizuje Toniju. Nakon što su završili s igrom istine, Toni je na spoj pozvao Polinu.

U vili su djevojke raspravljale je li Toni emotivan te su nagađale koga će prvi put poljubiti. "Mislim da neće poljubiti nikog osim pobjednice zato što je tako sramežljiv dečko i igra na sigurno", smatrala je Bruna, no Olivera se nije složila s tim. Naravno, neizbježna tema bila je i Matea. "Ona ne treba spoj jer je toliko sigurna da će ostati u kući", rekla je Bruna, a Amra dodala: "Toni i ona komuniciraju telepatski!" Bruna, Karolina i Maria zaključile su da Josipa nema šanse kod Tonija, ali ih je Maria iznenadila izjavom da je ona prva dirala Tonija na zadnjem grupnom spoju kad je skinuo majicu te da mu je poklonila crno-bijelu provokativnu fotografiju. Na ranču je tema razgovora ponovno Matea, a Kristinu je zanimalo je li se zaljubila u Tonija. „Sviđa mi se, ali nisam se još zaljubila“, odgovorila im je.

Za Polinu je Toni pripremio spoj u jacuzziju, a ona nije bila oduševljena što će prvi spoj provesti u kupaćem. "To je ona priča - kad želiš dobro upoznati ženu, zovi je na bazen!" šalila se, a Toni je bio oduševljen njezinim izgledom, ali i njihovim razgovorom. "Kad me pitala o Svemiru, bio sam skoro pa zaljubljen!" rekao je, a Polina dodala: "Imam svoja uvjerenja, ali kako je on znanstvenik, ponekad me strah bubnuti neku retardaciju da ne pomisli: 'Bože dragi, tko je ova iz Ukrajine?!" Toni je bio jako zadovoljan spojem, imao je osjećaj kao da mu Polina čita misli i na kraju joj je poklonio ružu.

Djevojke su se uz logorsku vatru ponovno okomile na Mateu i njezinu percepciju sigurnosti i ostanka u vili. Matea ne želi podgrijavati tenzije, ali je djevojke neprestano podbadaju zato što ona i dalje priča kako sigurno ostaje u showu dva, tri tjedna. "Jako je bezobrazno reći da si ti bolja od nekog drugog", rekla je Dijana, a Stankicu je zanimalo koga to Matea smatra slabijom od sebe. "Da ne ispadnem prepotentna, to ću zadržati za sebe“, odgovorila je.

Novi je dan i djevojke su se spremale za povratak u vilu, a Toni je na spoj odveo Mateu kako bi riješio nedoumice u njihovu odnosu. "Ostala sam pozitivno šokirana što me pozvao na spoj. Ne znam što će biti, ali znam da curama neću apsolutno ništa reći“, komentirala je Matea dok su cure na povratku pričale kako je ona jedna osoba kad se kamere upale, a potpuno druga kad su ugašene.

"Ovaj spoj za mene nosi veliku važnost zato što do kraja spoja želim odlučiti ima li između Matee i mene nešto više od prijateljstava", rekao je Toni. Na spoju je Matea cijelo vrijeme pričala o bivšoj vezi, što je Toniju bio znak da nije spremna prijeći na novu ljubav pa je odlučio da Šibenčanka mora napustiti vilu. "Ne mogu lagati ni sebe ni nju, tu jednostavno nema kemije", rekao je Toni.

Djevojke su se vratile u vilu i prepričavale svoj boravak na ranču, a Polina svoj spoj u jacuzziju. Svi su bili sretni zbog Poline i dobivene ruže, jedino joj je Olivera uputila negativan komentar zbog spoja u kupaćem kostimu. "Jeste ponijeli kondome? Ja da sam se skinula isto bih dobila ružu!", rekla je pjevačica. Djevojke su se čudile što još nije došlo po prvog poljupca, a i nije im se svidjelo što se Olivera toliko čudila što je Polina u kupaćem išla u jacuzzi. "Što je trebala reći - neću ulaziti u jacuzzi, sjedit ću vani pokrivena?!", zaključila je Bruna.

I dok su svi u vili iščekivali Matein dolazak, umjesto nje stigla je Tamara s video porukom od Tonija koji obavještava cure da je ona napustila vilu. Cure su bile pozitivno šokirane, ali neke se sada boje ići na spoj jer možda to znači da idu kući. Ubrzo je došla Tamara došla s pismom u kojem je Toni pozvao Janet na adrenalinski spoj, što je nju jako razveselilo jer je zapamtio da voli takve aktivnosti.

