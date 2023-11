Pobjedu u ovotjednoj 'Večeri za 5' odnijela je Marija Dekalović.

"Nisam očekivala pobjedu ni u kom trenutku, znala sam da sam najmlađa i mislila sam da zapravo nemam šanse. Osjećam se uzbuđeno, emotivno i prekrasno, nemam riječi. S nagradom ću otići na neko putovanje i odmoriti od svega", otkrila je za kraj pobjednica tjedna.

Posljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5' protukandidate je ugostila savjetnica za zapošljavanje Maja Plementaš. Za svoju večeru dobila je 31 bod i time je završila kao trećeplasirana.

Tanja je Maji dala 10 bodova, dok su joj Nada i Marija udijelile osam i sedam bodova. Najteži je na ocjenjivanju bio Gordan, koji je domaćici dao šest bodova. "Jela nisu bila dovršena", zaključio je.

A pripravu večere Maja je započela desertom kojeg je nazvala 'Crno-bijeli svijet'. Čokoladni kolač iznenađenja Maja smatra odličnim rješenje budući da su kandidati kroz tjedan radili isključivo voćne deserte. Uslijedila je priprava glavnog jela 'Naši i vaši'.

U njemu je spojila Maja slovensko i slavonsko - čime je odala počast svojim korijenima. Odlučila se raditi junetinu i knedle od kruha. Knedle od kruha su slovenski dio glavnog jela, rekla je Maja, a slavonski dio jela jest mesni.

"Sve je ono što ja volim, dapače obožavam", naglasio je Gordan komentirajući sastojke glavnog jela. Za kraj, Maja se prihvatila predjela 'Volim Sloveniju, štrukli sa sirom i slaninom, kuhanih u krpi - na tradicionalan slovenski način.

Aperitiv

Dok je Maja završavala pripreme za dolazak gostiju, protukandidati su stigli pred njezin dom. Dočekala ih je domaćica ukusnim aperitivima - višnjevac, orahovac, domaću rakiju i liker od borovih iglica. "Maja se danas malo uozbiljila, nije bila kao ovih dana", otkrila je Nada.

"Malo me negativno iznenadila, imala je tremu, a nisam to očekivao", složio se s Nadom Gordan. "Pila sam orahovac, bio je fin i vidjelo se da je domaći, jako ukusno", zaključila je Marija. Pohvale su stigle i na račun likera od borovih iglica, a potom je uslijedilo predjelo.

Predjelo

Slani štrukli posvećeni Sloveniji stigli su pred ekipu. "Izgled mi se jako svidio, dekorativno i jako lijepo je bilo", komentirala je Nada izgled štrukli. "Vizualno je izgledalo odlično, lijepo posloženo", dodao je Gordan. "Tijesto je bilo previše tvrdo, manjkalo se sira, umak je u redu", zaključila je, pak, Marija. "Nije bilo dovršeno, kao da proces nije dovršen", ocijenio je Gordan.

Glavno jelo

'Naši i vaši' iduće je jelo koje je stiglo pred goste. Junetina s okruglicama od kruha svidjela se ekipi na prvi pogled. "Glavno jelo je bilo tvrdo, junetina se ne može tako spremati, je kuhano, nije kuhano - više ne znaš na koji način je to spremljeno", komentirao je Gordan. Marija je pojela jako malo, a objasnila je da je tome tako zbog zdravstvenih problema. "Nije moj ukus, nije mi se svidjelo, nije do Maje nego do mene", objasnila je, pak, kasnije.

Desert

Desert je posljednji stigao pred goste, a čokoladna bomba podijelila je ekipu. Gordanu se svidjela, a Marija je očekivala nešto više. Tijekom deserta, Maja je ekipi pustila recitaciju svog prijatelja, a to je atmosferu dodatno umirilo. Gordan je recitaciju ocijenio nepotrebnom. "Čokoladu ne preferiram, smatram da sam punija zbog slatkih deserata i izbjegavam ih.

Meni je bio ok, ali ne u pretjeranim količinama", zaključila je Nada. Tijekom deserta došlo je i do sitne trzavice između nje i Gordana. "Nada je zajedljiva, mislio sam da se smirila, jedva se susprežem da joj ne odbrusim, naš dalmatinski dišpet jedva suzdržavam", objasnio je profesor.

Iznenađenje

Maja je ekipi udijelila i prigodne poklone, a potom zaključila sve iznenađenjem - harmonikašem. "Iznenađenje - bolje da ga nije bilo", kritičan je Gordan ostao do samog kraja! "Večera je trebala biti življa i veselija, ta polka se trebala zaplesati, trebalo je to završiti na puno sretniji način", složila se donekle s Gordanom na kraju Nada.

