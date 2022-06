U večerašnjoj uzbudljivoj finalnoj emisiji RTL-ova showa 'Masked Singer' pobjedu je odnijela pjevačica Zsa Zsa koja je tako ponijela titulu najboljeg maskiranog pjevača u Hrvatskoj.

Nakon deset tjedana prepunih najluđe 'detektivske' igre u Hrvata, otkrivanja zvjezdanih identiteta, sjajnih vokalnih izvedbi, vrhunskih nastupa i puno smijeha, stiglo je vrijeme da tri posljednja maskirana celebrityja skinu svoje maske, no samo jedan od njih može postati pobjednik prve sezone RTL-ova showa 'Masked Singer'.

Veliko finale otvorio je zajednički nastup svih maski koje su cijeli studio podigle na noge pjesmom Nine Badrić 'Takvi kao ti'. Voditeljica Antonija Blaće najavila je uzbudljivo finale i pozdravila raspoložene detektive. ''Imam još dvije maske u velikoj nedoumici, jedva čekam vidjeti tko je ispod'', najavio je Enis.

Prva je na redu bila Dalmatinka: ''Lipi moji, moji tragovi su prava istina. Iza Dalmatinke se stvarno krije Dalmatinka, jedino morate pogoditi koja točno!'' našalila se pa izvela hit Kylie Minogue 'Can't Get You Out of My Head'.

Oduševljeni detektivi su joj zapljeskali pa još jednom mozgali. Ida je glasala za Viktoriju Rađu, Antonija i dalje ostala kod Emilije Kokić, Enis kod Ivane Kovač, a Borko je spomenuo Maju Posavec.

Za svoj prvi nastup već je bio spreman Ajkula Drakula. ''Toliko sam se skrivao u ovim tragovima da me rođena majka ne bi prepoznala'', poručio je gledateljima i detektivima. Ajkula je sve zabavio pjesmom 'No Sikiriki' Ede Maajke.

''Ovo je najmisterioznija maska. Kod njega smo išli od komičara, sportaša, političara, sve smo prošli'', zaintrigirana je bila Ida. Enis je bio uvjeren da je ispod maske Stipe Pletikosa, a Borko Željko Mavrović.

''Moji tragovi bili su više intimna priča, nešto kao dnevnik Meduze za zaljubljene u morskim dubinama. Bilo je tu dosta patetike, znam'', prisjetila se svog puta u showu Meduza pa sve raznježila emotivnom 'Gdje Dunav ljubi nebo' Josipe Lisac.

''Svaka ti čast i nemamo blage veze tko si! Svaka izvedba kao da je netko drugi ispod maske. Glas je potpuno drugačiji nego što je bio prošli put'', u čudu su bili detektivi.

''Moje ime nije pravo'', dodala je novi trag o sebi Meduza, a Idu je odmah to podsjetilo na Zsa Zsu. Borko je i dalje navijao za Lanu Jurčević, Enis za Vandu Vinter, a Antonija Mandić bila je neodlučna, ali ipak je dala prijedlog – Lu Jakelić.

Sve je bilo spremno i za drugi krug izvedbi nakon kojih će jedna maska otkriti svoj identitet, a preostale dvije idu u 'grand finale'.

Dalmatinka je za svoj novi nastup odabrala Grdovićev hit 'Dalmatinac sam', a uz nju su zapjevali baš svi.

''Ovo je bio po meni najzabavniji nastup od kad smo krenuli s ovim showom'', oduševljena je bila Antonija Mandić koreografijom, a svi su detektivi samo potvrdili sve svoje prijedloge poznatih faca iz prvog kruga.

Meduza je već čekala na pozornici kako bi izvela 'It's Raining Men' Geri Halliwell. ''Opet neki novi glas! Koliko je osoba bilo u ovoj maski?'' impresionirana je bila i Antonija Blaće.

''Lu, svaka ti čast!'' poručila je samouvjereno Meduzi Antonija Mandić, dok joj je Ida priznala kako joj je upravo ona najdraža maska.

Drugi krug zatvorio je Ajkula Drakula: ''Kad sam prvi put vidio ovu masku, znao sam da je stvorena za mene. Jaka i moćna, baš kao ja. Naviknuo sam na finala''. Ajkula je sve rasplesao hitom grupe Film 'Pjevajmo do zore' i oduševio scenskim nastupom.

''Uz Torpeda, maska koja je najbolje birala pjesme kako bi zadovoljila ukus publike u studiju. Još jedan pogodak u sridu'' zadovoljni su bili detektivi.

Antonija Mandić je ponosno obznanila kako svi tragovi upućuju na to da je riječ o Dudi Šimencu, no Ida je i dalje glasala za Mavrovića.

Stiglo je vrijeme i za prvo glasanje večeri, nakon kojeg će dvije maske s najvećim brojem glasova još jednom zapjevati u grand finalu, dok treća napušta natjecanje.

Publika je odlučila kako svoju masku prva skida Dalmatinka, ispod koje se uistinu skrivala Emilija Kokić.

''Ljudi moji, konačno mogu progovoriti! Koliko sam ja uživala u ovoj emisiji, ne mogu vam uopće opisati. Bilo mi je prekrasno! Detektivi, bili ste beskrajno duhoviti i simpatični. Ne mogu vam opisati koliko mi se vratila radost'' poručila je razdragana Emilija.

''A ti, Antonija, ljubavi, jesi mogla promijeniti nakon druge emisije neku drugu osobu! Imaš li ti nešto s tom Emilijom?'' našalila se s Antonijom Mandić koja već nekoliko subota tvrdi kako se ispod maske skriva upravo ona.

''Toliko sam željela da si to ti i toliko sam uživala. Drago mi je da sam bila u pravu. Sve je bilo top!'' odgovorila joj je Antonija.

A nakon ovog emotivnog otkrivanja stiglo je vrijeme za posljednje nastupe u prvoj sezoni 'Masked Singera' kojima će Meduza i Ajkula Drakula pokušati još jednom osvojiti publiku i izboriti svoju pobjedu.

Prvi je na redu bilo Ajkula koji je, prije izvedbe, Antoniji Blaće ostavio osobni predmet – ortozu. ''Sportska ozljeda?'' upitala je Antonija, a Ajkula je izveo 'Ruzinavi brod' Daleke Obale.

''Fantastičan nastup, duhovit, zabavan, pogođena pjesma. Ajkula se pušta u more, vraća se, dostojno finala'', zadovoljan je bio Enis, nestrpljiv da dozna tko je ispod maske.

''Ne bih se nimalo začudila da Ajkula bude pobjednik prve sezone'', dodala je Antonija Mandić.

A finalnu večer svojim je nastupom zatvorila Meduza koja je u backstageu podigla haljinu i Antoniji otkrila da na nogama nosi tenisice, a onda joj ostavila i slamnati šešir. U polumraku studija, uz brojne svijeće i intimnu atmosferu, Meduza je fantastično izvela 'Hallelujah' Jeffa Buckleya, a nakon nastupa čitav studio i detektivi raznježeno su je nagradili velikim pljeskom i skandiranjem.

''Oduševljen sam. Napokon sam zbrojio dva i dva, život mi je preletio pred očima kad sam vidio onaj osobni predmet, šešir… Ovo je jedna pjevačica, ako niste znali, Zsa Zsa'', šalio se Borko pa ponudio svoj prijedlog, a Antonija Mandić i dalje je zagovarala da je ispod Lu Jakelić.

''Za mene je apsolutni pobjednik nakon ovog nastupa, koji je bio senzacionalan, samo jedan, a to je Meduza'', Ida je svog favorita imala, ''Nije ovo pjevačko natjecanje, iako da je, Meduza bi odmah pobijedila. Ali nije to poanta – ta žena se pretvorila u Meduzu, iz svakog kraka i pokreta vrišti da se ona s tom maskom sjedinila''.

A nakon svih sjajnih nastupa ne samo ove večeri, nego i cijele sezone, stiglo je vrijeme za konačnu odluku – proglašenje pobjednika prve sezone 'Masked Singera'. Publika u studiju dala je konačni sud i svojim glasovima odlučila da je pobjednička maska – Meduza! Oduševljena Meduza, uz skandiranje publike i suze Ide Prester, čestitala je svom 'protivniku' koji je ipak prvi skinuo svoju masku, dok je ona još malo sve držala u neizvjesnosti.

A šaljivi Ajkula Drakula sve je zavarao kad je otkrio kako ispod glave morskog psa ima još i crnu masku koja mu otkriva samo oči. ''Jedva čekamo vidjeti tko je to'', složni su bili detektivi, a ispod maske se konačno otkrio naš proslavljeni rukometaš i olimpijski pobjednik Vlado Šola, što je izazvalo šok i nevjericu i publike i detektiva.

''Dobro što sam ja sam sebe trpio, ali što ste vi mene trpjeli, svaka vam čast! Ovaj show je kao američki san… Dođeš bez sluha, uđeš u finale, a Enis ti da ugovor'', našalio se Šola, posebno pozdravivši svog sina u publici koji je vješto skrivao da je njegov tata ispod maske.

A na kraju ove i više nego uzbudljive finalne epizode, konačno je stiglo vrijeme i za otkrivanje identiteta pobjednice Meduze. Uz glasno navijanje i iščekivanje, polako je skidala svoju masku, a ispod se uistinu skrivala pjevačica Jelena Žnidarić - Zsa Zsa!

''Ja vas vidim! Mogu govoriti! Ljudi, hvala vam. Ne mogu vam opisati koliku tremu imam! Zašto ste mi skinuli masku?'' šalila se Zsa Zsa pa priznala:

''Ovo je zaista jedan od najljepših perioda u mom životu. Trebao mi je ovaj 'booster'. Guštala sam! Ne skidam se iz ove Meduze sljedećih mjesec dana!''

''Brate mili, što znaš pjevati! Maska je bila fantastična. Bravo!'' složio se žiri, a pobjednica Zsa Zsa je još jednom sve rasplesala pjesmom 'It's Raining Men'.