Pobjednik 'Big Brothera' večeras je na redu za kuhanje: 'Neće biti greške'

Večeras će zadarsku ekipu "Večere za 5" u svom domu ugostiti Danijel Rimanić zvani Cuni, strastveni kvizaš, kojeg gledatelji pamte kao pobjednika treće sezone "Big Brothera". Marinu, Marijanu, Katarinu i Valentina ugostit će u svom domu u Zadru.

Danijel studira, radi, voli igrati košarku i obožava pub kvizove, a ima čak i udrugu s kojom ih svaki tjedan organizira.

"Ratoboran sam, borac, druželjubiv, uvijek volim kad su smijeh i zabava i mrzim kad je depra", za sebe kaže najenergičniji ovotjedni kandidat.

Foto: RTL

"Tu smo zbog zabave, okupili smo se da se zabavimo. Mi nismo profesionalni kuhari, mi smo amateri, zato ovaj show i postoji da se pokaže dobra zafrkancija", kaže Cuni.

"Glasan, energičan, svakakav - na pozitivan način naravno", opisala je večerašnjeg domaćina Katarina.

Na Danijelovu popisu sastojaka našle su se lignje, šparoge, brancin, gavuni, čokolada i mlijeko.

Foto: RTL

"Po ovim sastojcima očekujem da će to on dobro kombinirati i da neće biti greške", podijelila je svoja očekivanja Marijana, a Valentin dodao: "Imamo brancina, što smo imali i jučer. Meni to uopće ne smeta, sad imam priliku vidjeti čiji je bolji!"

Hoće li Se Danijel pridružiti Valentinu i Marijani u borbi za pobjedu - ne propustite u "Večeri za 5" na RTL-u od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

