Marija Maleš i Mario Bunjko, treći hrvatski 'Superpar', osvojili su 71.214 kuna. Mladi par koji je u finale stigao dok je bio u vezi tek pet mjeseci, za RTL.hr otkrio je na što je potrošio novac od pobjede te se osvrnuli na svoje sudjelovanje u showu.

RTL: Na što ste odlučili potrošiti novac? Marija, hoćete li napraviti estetske korekcije koje ste najavili u showu i koje?

Nismo još odlučili za što će novac ići tako da će čekati neko pametno ulaganje. Korekcije će također pričekati, a kad i ako do njih dođe, sami ćete primijetiti.

RTL: Kad biste sada mogli ispočetka, biste li promijenili vaša uvjerenja što se tiče Lili i Ćire te biste li i dalje taktizirali i stvorili klan zbog kojeg ste ih naposljetku izbacili?

'Klan' Mala kafana nastao je prirodno, kao posljedica odvajanja drugog prvonastalog klana od nas iz samo njima poznatih razloga. Uživali smo u našim druženjima i 'taktiziranjima' tako da ne bismo ništa mijenjali. Što se tiče Lili i Ćire, žao nam je što ih ranije nismo izbacili. Sada kada je igra završena i svi smo hladne glave, pokazuju se prava lica.

RTL: Jeste li se iznenadili što su na kraju Anamarija i Miron navijali za Ivu i Sandija? U kakvim ste danas odnosima s njima?

Nije nas to ni najmanje iznenadilo jer su se oni najviše družili i ostajali dulje budni. U dobrim smo odnosima s oba para i možemo reći da smo postali prijatelji. S Anamarijom i Mironom se viđamo povremeno, a Iva i Sandi su nam ipak malo daleko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

RTL: Jeste li pokrenuli posao s natalnim kartama? Mario, čime se ti trenutačno baviš?

Marija: Imala sam nekoliko upita za natalne karte i ljudi su bili zadovoljni mojom analizom. Dosta truda uložim u svaku natalnu kartu i zahvaljujem ljudima koji imaju povjerenja u mene i cijene moju posvećenost i trud. Uživam u tome i uvijek sam otvorena za sva pitanja koja imaju.

Mario: Upisao sam apsolventsku godinu i pišem diplomski rad. Veselim se što ću uskoro postati specijalist Zaštite na radu i u slobodno vrijeme snimam za TikTok.

RTL: Mario, jesi li upoznao Marijine roditelje? Ako nisi, kada će te Marija voditi u Split i je li na pomolu brak?

Da, upoznao sam ih i jako su divni ljudi. Mislio sam da će mi trebati pancirka, no prihvatili su me odmah i često se čujemo. Drago mi je što sam prvi put bio u Splitu i stvarno mogu reći da je 'najlipši grad na svitu'. Vjenčanje je sigurno u Splitu, a kada, doznat ćete.

RTL: Je li vam bilo teško u finalnom zadatku? Na što ste mislili tijekom finalnog zadatka?

Finalni zadatak bio je jako težak. Zahtijevao je snagu, izdržljivost, ravnotežu i usklađenost s partnerom. Tijekom zadatka mislili smo samo jedno na drugo i da ne posustanemo. Najviše nas je motiviralo da ne razočaramo jedno drugo u posljednjim momentima.

RTL: Je li vam sada žao što niste kroz zadatke skupili više novca? Marija, ti si govorila da vam ne treba taktiziranje - mislite li da biste bez taktiziranja skupili više novca?

Novac nam nije bio glavni prioritet i zaradili smo stvarno i više nego dovoljno. Ne žalimo način igre i ne bismo ništa promijenili. Kalkuliranje je više bilo dio igre nego potreba da si osiguramo novac. Sada kad gledam na igru, trebalo nam je i taktiziranje i intuicija jer upravo zbog te kombinacije sada i jesmo tu gdje jesmo.

RTL: Kako je sudjelovanje u 'Superparu' utjecalo na vaš odnos i na koji način?

'Superpar' nije nešto značajno utjecao na naš odnos jer se nismo ni prijavili da poboljšamo ili testiramo naš odnos. Gledali smo na to kao priliku za novo iskustvo i promociju, a htjeli smo i dokazati da nije bitno koliko je dugo netko u vezi, nego kvaliteta te veze. I uspjeli smo. Show nam je definitivno donio popularnost, čak i veću nego što smo očekivali, što nam odgovara jer smo oboje aktivni na Instagramu i TikToku.

RTL: Jeste li poslušali savjet astrologinje i nekako se posebno pripremali za finale?

Nismo se ništa posebno pripremali za finale, a savjet smo poslušali s interesom. Ipak, najviše se uzdamo u svoju snagu, motiviranost i ustrajnost.

RTL: Koji vam je zadatak u showu bio najteži? Koji vam je bio najdraži?

Najstresniji nam je zadatak bio onaj s čašama i nepredviđenim šokovima. Mario ima strah od visine pa mu je zadatak sa skupljanjem srca na stijeni za penjanje bio stresan, a fizički je najzahtjevnije bilo finale. Najdraži nam je zadatak bio cirkus, kad je Mario oduševio svojim vještinama i kad smo pokazali da isto razmišljamo.

RTL: Jeste li zadovoljni kako ste se prezentirali u showu i biste li što promijenili da možete?

Mi smo bili svoji i prirodni tako da smo zadovoljni kako smo se prezentirali. To što ljudi ne vole da si svoj i da ne glumataš finoću, to je njihov problem. Mi smo bili direktni i iskreni i zato nas je većina u kući voljela. Podrška pametnih, lijepih i uspješnih ljudi zadovoljnih sobom pokazuje nam da nigdje nismo pogriješili. Nažalost, to je manjina Hrvatske.

RTL: Jeste li nakon gledanja showa otkrili nešto što niste znali dok ste bili u kući, a što bi utjecalo na neke vaše odluke?

Nakon gledanja showa nismo doznali ništa što već nismo znali. Žao nam je što ljudi koji gledaju nisu shvatili neke stvari. Mi smo ljude unutra vrlo brzo pročitali i znali smo kako se prema kome postaviti te tko nije iskren.

RTL: U kakvim ste odnosima s drugim parovima - s kim ste u kontaktu, a s kim ne?

Ostali smo u jako dobrim odnosima s članovima naše Male kafane. S ostalima smo u kontaktu, izuzevši Antu, Lili, Ćiru i Garešnicu.

RTL: Da niste vi pobijedili, koji biste par iz finala voljeli vidjeti kao pobjednika?

Nije postojala opcija da mi ne pobijedimo. Najviše smo mi zaslužili pobjedu s obzirom na kvalitetu odnosa, broj riješenih izazova i što nikada nismo bili u eliminaciji.

RTL: Koji je par bio vaš favorit na početku showa i jeste li tijekom snimanja (ili nakon showa) promijenili mišljenje?

Mi smo sebi favoriti od prvog dana - i to se nikad nije i neće promijeniti.