Pobjednica ovotjedne 'Večere za 5' je Stankica Ljubenko. Živahna grafičarka presretna je zbog pobjede, a novac je odlučila uložiti u novi provod s ekipom. "Sve svoje kandidate vodim na večeru. I Zagorci i Zagorke, Turopoljci i Turopoljke, svi pravi ljudi", zaključila je Stankica. Zadovoljan je sudjelovanjem bio i Fio, koji je okupio veselu ekipu. Za kraj - pobjednica Stankica je proslavila bacanjem u bazen. Uskoro je za njom skočila i Ivanka, a večer se nastavila ludim i nezaboravnim provodom.

Upravo je Ivanka Duk posljednja ugostila protukandidate u ovotjednoj 'Večeri za 5'. Za svoju večeru i ona je dobila 34 boda, a u konačnici je prema glasovima ekipe završila kao drugoplasirana!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pripravu večere Ivanka je započela desertom. Tradicija Zagorja skrivala je orahnjaču i makovnjaču, a nakon kolača, Ivanka se bacila na predjelo. Zeleni ovitak označio je debrecinke zamotane u kelj, a u konačnici se Ivanka prihvatila glavnog jela - Slasne gice. Bile su to svinjske šnicle punjene sa šampinjonima, pečene u pećnici.

Nakon što je Ivanka spravila večeru, bacila se na pripremu za doček gostiju. Večeru je odlučila poslužiti na otvorenom, u prekrasnoj kući za odmor koje je vlasnica Ivankina prijateljica. Dočekala je goste uz aperitive, ali i pratnju žive glazbe. "Oduševljenje, to je i inače u Zagorju i Turopolju naš lijepi običaj", komentirala je Stankica. "Domaćica je bila fantastična, lijepa crvena haljina, mrak", dodala je Marijana. Nakon veselog dočeka, stiglo je ekipi predjelo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Predjelo je bilo lijepo dekorirano, lijepe rolice na lijepom tanjuru", poručila je Dubravka čim je ugledala predjelo. Tanjur je pohvalio i Fio, a Stankici se svidjela i kombinacija kelja s debrecinkom. "Ta simbioza kobasice i kelja mi je bila malo priprosta. Moglo je puno bolje", rekao je o jelu glazbenik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slasna gica iduća je stigla pred kandidate. "Ivankino glavno jelo je bilo perfektno po izgledu, lijepo ga je servirala, sve. Promijenila je boju tanjura, sad su bili ružičasti, lijepo. Prvi put sam ovakvu kombinaciju jela, lijepo", komentirala je Marijana. Glavno jelo svidjelo se i Dubravki. "Glavno jelo me po okusu definitivno oduševilo, doduše za moj ukus malo presuho. Raspadalo se i nije me veselilo, ali okus je bio ok", rekao je, pak, Fio.

Desert je posljednje što je Ivanka poslužila ekipi. Makovnjača i orahnjača našle su se kao poslastica za kraj tjedna. "Desert mi nije bio lijepo dekoriran, falilo mu je nešto", poručila je Marijana. "Mislio sam da su u gibanici grožđice koje ja mogu same jesti, ali u kolaču mi ne pašu. Ovdje su bile brusnice, no meni je to svejedno, kad ti dođe pod zub brusnica, ne paše mi. Nije položila ispit danas iz pečenja gibanica", jasan je bio Fio. Dubravki su se, pak, svidjele brusnice zbog kombinacije slatkog i kiselog.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za kraj, Ivankin prijatelj je ekipi poklonio poklone - njezin ručni rad, bukete od lizalica. "Vidi se da je rađeno srcem i od duše", zaključila je Stankica.

Uslijedilo je i dugoočekivano proglašenje pobjednika! Budući da su svi kandidati imali 34 boda, ekipa je morala odluku donijeti na licu mjesta! Nakon što je Stankica osvojila tri, a Ivanka dva boda - pobjedu je odnijela prva ovotjedna domaćica!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Večeru za 5' gledajte po ponedjeljka do petka u 17.45 sati na RTL-u, a ako želite već sada doznati tko je napravio bolje večeru - omiljeni kulinarski show pogledajte na platformi Voyo, i to bez reklama.