"Svi ste sumnjali u mene, tu su i iskustvo i mladost u pitanju! Počastit ću dame večerom, a ostalo ide psima u skloništu", objasnila je Tamara i otkrila kako će potrošiti novce od pobjede.

A umirovljenica Ljubica Zima završila je na drugom mjestu. Za svoju večeru dobila je 39 bodova. Alma, Tamara i Dora dale su joj po deset, dok joj je Tatjana udijelila devet bodova. "Ljubica je kraljica našeg tjedna i zaslužuje najbolju ocjenu", komentirala je Dora domaćicu. Devetku je Ljubica dobila tek od Tatjane, koja je smanjila bog zbog deserta.

Upravo desertom je Ljubica započela pripravu večere. "Čudo od vanilije", pretpostavila je Dora, a Tamara se zapitala radi li se možda o čudu od jednog jaja! "Ako je tako, gospođa Ljubica nije nešto maštovita jer je to naziv tog deserta", komentirala je Tamara o nazivu kolača. "Deserti su me razočarali, nemam najbolji, nadam se da će gospođa Ljubica napraviti najbolji desert", dodala je vlasnica salona za pse. Nakon deserta, Ljubica se bacila na 'Trikolor' - predjelo. "Majoneza, krastavci, šunka", pogađale su Alma i Tatjana sastojke predjela, no Ljubica je zapravo aludirala na tjesteninu u tri boje.

Za kraj - Ljubica je priredila 'Ptičje gnijezdo' kao glavno jelo. "Na prvu me ne asocira ni na što", komentirala je Dora naziv glavnog jela. Uskoro je stigao odgovor - Ljubica je omotala jaja s junećom šniclom, a usto je odlučila poslužiti pire.

Predjelo

Kada je privela pripravu večere kraju, Ljubica se okrenula pripremi za doček dama. Dočekala ih je uz veliko iznenađenje - s kočijom koja ih je provozala po cijelom gradu. Vožnja se završila pred domom domaćice, a tamo su bili i prigodni aperitivi - rakije i likeri. "Bila je malo pogubljena, no bilo je ok", komentirala je Tatjana domaćicu na dočeku.

Na stol je uskoro stigao 'Trikolor' - tjestenina s majonezom, šunkom i krastavcima. "Predjelo je bilo jako dobro, umak od majoneze se jako dobro tu ukomponirao, zaista je bilo dobro", komentirala je Tatjana predjelo. "Predjelo je bilo dobrog okusa, sir nije ni trebala stavljati u predjelo, ali dobro, ok", zaključila je Tamara o predjelu.

Glavno jelo i desert

Ljubica je ubrzo poslužila i glavno jelo - junetinu punjenu jajima, uz pire krumpir kao prilog. "Glavno jelo je naizgled bilo lijepo", komentirala je Tamara. "Baš je dobro bilo", dodala je. Za desert - 'Čudo od jednog jaja'. "Tanjur je bio prepun, malo je pretjerala", komentirala je kolač Dora. "Nije mi se svidio desert, bit ću iskrena", dodala je Alma, a složila se i Tamara.

Na kraju je ekipa dobila prigodne poklone, a nakon zdravice - ekipa je doznala i ovotjednu pobjednicu!

