Car Franjo Josip zaljubio se u Sisi na prvi pogled, a njen život se zauvijek promijenio. Evo što povijest kaže kako je počela njena sudbina obrane vlastitog duha i neovisnosti.

Što se točno dogodilo s prtljagom tog dana zauvijek će ostati tajna. No bez obzira na sve, kofere s njihovom šarenom ljetnom garderobom nisu mogli pronaći. Vojvotkinja Ludovika od Bavarske i njezine kćeri, Helena i Sisi bile su u žalosti zbog nedavno preminule tete, a sad su se morale pojaviti pred carem u crnom na njihovom sastanku 16. kolovoza 1853.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U prekrasnom gradiću Bad Ischlu, Helena je trebala biti predstavljena Njegovom Veličanstvu Franji Josipu, vladaru Habsburškog Carstva. Bila je ozbiljna 17-godišnjakinja koja je izgledala strogo i asketski u svojoj tamnoj odjeći. Franjo Josip ju je pozdravio, ali mu je pogled odlutao do mlade, živahne djevojke pokraj nje.

Jedan sudbonosni trenutak u povijesti pretvorio je prosjake u kraljeve, odmetnike u heroje i... djevojku iz malog bavarskog grada u legendarnu caricu. Dva dana nakon njihovog prvog susreta, car je zaprosio Sisi. Osam mjeseci kasnije vjenčanje je održano u Beču. Od svih Habsburgovaca, austrijske dinastije koja je najduže vladala, nitko nije zadržao toliko slave kao Elizabeta Austrijska. Čak 126 godina nakon smrti, Sisi i dalje opčinjava. Ipak, povjesničarima je još uvijek teško odrediti Sisinu pravu osobnost koja stoji iza sve te pompe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nesretan brak

Već od prvog dana mlada i poletna carica osjećala se sputanom krutim ritualima bečkog dvora. Medeni mjesec u palači Laxenburg pretvorio se u katastrofu - mladi car provodio je dane za svojim stolom dok je njegova žena plakala u parku. Pred njom je bio život sa strogim dužnostima i ceremonijama na dvoru. Sljedećih godina par je putovao između raznih dvorova i domova - od carske palače do dvorca Schönbrunn u Beču, između carske palače Innsbruck i dvorca Leopoldskron Salzburg te između palače Hof i carske vile u Bad Ischlu.

Sisi je vidjela samo ograničenja i trpjela kontrolu carskog dvora. Čak ni rođenje njihove prve kćeri Sofije Friederike to nije moglo promijeniti - Sofija je umrla u dobi od dvije godine. Ubrzo nakon nje došla je Gisela, a potom prijestolonasljednik Rudolf. S 21 godinom Sisi je bila majka troje djece, ali njezina su djeca odrastala usamljena i praktički bez majke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vođena svojim neovisnim duhom, počela se buniti protiv sveprisutnih dvorskih očekivanja i žudjela za emancipiranjem. Nije težila biti odana, tiha supruga niti brižna majka, a svakako nije željela biti reprezentativna figura golemog carstva. Franjo Josip je svojoj neortodoksnoj i slobodoljubivoj supruzi ugodio onoliko koliko su mu položaj i osjećaj za tradiciju dopuštali. Sisi to nije bilo dovoljno i u jednom je trenutku pukla. Navodno je kasnije u svojim dnevnicima zapisala: "Brak je apsurdna institucija. Prodaju vas kao 15-godišnje dijete, morate položiti zavjet koji ne razumijete, a zatim nad njim žalite trideset godina i više, a ne možete ga raskinuti".

Nemirna putovanja

Njezin hitan odlazak iz Beča na grčki otok Krf bio je, uz kratke prekide, početak životne odiseje. Do kraja života, Sisi je lutala svijetom u potrazi za sobom. Nemirno je selila od toplica do toplica, ostajući samo nekoliko tjedana prije nego što bi krenula dalje. Dane je provodila uz rigorozan sportski program - toliko rigorozan da su njene sluškinje redovito morale biti pokupljene kočijom jer nisu mogle držati korak s njom. Do tada je već slovila kao najbolja jahačica na svijetu. Voljela je more, plovila po najgorim olujama, a na ramenu je imala tetovirano sidro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U jednom trenutku više nije dopuštala svoje portrete - njena posljednja fotografija snimljena je u tridesetoj, a posljednja slika u četrdesetoj. Nitko osim njezinih sobarica nije vidio njezino lice koje je skrivala iza vela, lepeze ili kišobrana čim je izašla iz sobe. Kao da je odlučila zauvijek ostati ona djevojka u koju se car zaljubio na prvi pogled tog sudbonosnog dana u Bad Ischlu.

Seriju o nezaboravnoj Sisi možete gledati na platformi Voyo, bilo kad i bilo gdje, bez reklama.