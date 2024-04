U kulinarskom showu "Hell's Kitchen Hrvatska", koji možete gledati na RTL-u te 24 sata ranije na streaming platformi Voyo, Lucija je na početku novog dana u kući rekla: „Kod nas je atmosfera uvijek dobra, znamo kako ide show da ćemo ostajati bez članova, moramo se pomiriti s tim i idemo naprijed.“

I crveni i plavi komentirali su i Domagoja u novoj ulozi vođe. „On ima znanje, on dobro hendla to sve, ali njemu fali doza timskog rada“, rekla je Chiara, a Lucija dodala: „Fali mu doza ljudskosti.“ Crveni su se složili da bi ovo moglo unazaditi plavi tim, a Vehid je zaključio: „Ja mislim da on definitivno nema potporu cijelog tima i svih iz ekipe.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Marjana uteg timu

Crveni su također spomenuli i Marjanu te činjenicu da se ona timu počela činiti kao uteg.

„Ona je već sebi zacrtala da ona ne može dalje, to je najgore što si možeš napraviti“, rekao je Roko K.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Tu je poanta tima 'ajmo izbjeći metak', znamo već što chef traži, malo ćemo to zakamuflirati. Najbitnija stvar od svih je izbjeći metak, drugoga gurni pod vlak da on ne gurne tebe“, komentirala je svoj položaj u timu Marjana.

U kuhinji je kandidate dočekao chef Tom Gretić. Čekao ih je izazov repliciranja jela. Pobjednik boljeg tima osvojit će imunitet, a Gretić će u slabijem timu nominirati dvoje najslabijih. Ovaj put chefovi nisu replicirali Gretićevo jelo, već ono gostujućeg chefa – Grge Bačelića, dobitnika nagrade 'Andrej Barbieri' za najboljeg mladog chefa 2023. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Dolazak šibenskog chefa posebno je razveselilo Luciju koja ga i privatno poznaje.

Chef Bačelić je kandidatima predstavio svoje jelo - orzoto s pestom od raštike i ukiseljenom korabicom za malo svježine, marinirana skuša u soku od klementine, soja sosa i meda i uokolo umak holandez od cikle. Kandidati su za repliciranje jela imali 60 minuta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Ja ću pokušati napraviti što bolju repliku tog jela. Sad kakav sam kuhar, ne znam, ali znam da sam mlad i da imam jako, jako puno volje i puno entuzijazma i grist ću dok ne postanem dobar kuhar“, najavio je Roko Ć.

Timovi su proučili pokazne tanjure koji su ih čekali u kuhinjama, komentirali okuse i kušali sve komponente prije nego su se bacili na spremanje vlastitih jela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Lucija oduševljena chefom

Chefovi su tijekom pripreme obilazili kuhinje i nadgledali kandidate te isprobavali marinade za ribu. Kada su došli do Lucije, ona je još jednom pokazala svoje oduševljenje radom gostujućeg šefa: „Ja obožavam njegovu hranu i jesti kod njega. On je hodajuća enciklopedija koja zrači znanjem i ljubavlju i ja njega obožavam, kao kuhara i kao čovjeka.“

U crvenom timu Marjana je opet nailazila na probleme u pripremi i brzopleto zabunom u pesto od raštike dodala ciklu koja je trebala ići u holandez umak, dok je u plavom timu Lucija pripremila holandez ispravno i na vrijeme što je chefu Gretiću pružilo još jednu priliku da je pomalo zadirkuje zbog pripreme umaka koji joj je u proteklim izazovima zadavao glavobolje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lucijin holandez ovaj put je stvarno bio istaknut u timu. Kada su se Viktoru i Domagoju razdvojili njihovi holandez umaci, posegnuli su za Lucijinim, a Chiara je čak od nje tražila savjete kako da najbolje napravi svoj.

„Možda će vam zvučati smiješno, ali ako nekom treba holandez, ja imam“, ponudila je svojim kolegama Lucija i priznala kako će ovo pamtiti do kraja svog života.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Riba crna, meni crno pred očima, nije mi dobro. Jedan dan mi je sirova, drugi dan mi je prekuhana, treći dan mi je zapaljena, dokle više?!“ rekla je frustrirano Chiara nakon pripreme skuše.

Foto: RTL Foto: RTL

Nakon kuhanja kandidati su morali odabrati pet tanjura koji će ići na kušanje. U plavom timu na kušanje nisu išli Domagojev i Nikolin tanjur, a u crvenom Milenin i Marjanin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Tvoj tanjur se nikad ne nosi naprijed,“ ljutito je chef rekao Marjani.

Marko i Vehid prvi su stigli na ocjenjivanje. Ususret okršaja s Vehidom, Marko je rekao: „Dobro je poznato, kod njega će biti ili savršeno ili presoljeno.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vehid ovaj put svoje jelo nije presolio – začinio ga je bolje od Marka i osvojio prvi bod za crvene.

Slijedili su Viktor i Dominik. „A frka me, idem s Viktorom, a svi znamo da je Viktor favorit, iznad čak i mene,“ priznao je Dominik govoreći o svom suparniku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Smatram da je Dominik jedna od jačih karika u crvenom timu, definitivno“, rekao je Viktor.

„Skuša crispy, sočna, raštika dobra, holandez je težak. Ti imaš nevjerojatnu moć da sve što dobiješ za repliciranje okreneš putem Francuske. Ovo je sjajno, ali nije ono što je bilo. Šteta za holandez, zemljan je, što nije da ne odgovara, ali nije ono što je bilo“, poručio je Viktoru Gretić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Dominik osvojio drugi bod

Unatoč pozitivnim komentarima za Viktorovo jelo, Dominik je bolje rekreirao originalno jelo i osvojio drugi bod za crveni tim. Zatim je bilo vrijeme za suočavanje vječnih protivnika na kušanjima – Lucije i Roka Ć.

„Tresem se kao šibica. Nikad mi nije bilo gore ići na kušanje jer ako ovo zeznem, neću se od ovoga oprati nikad“, priznala je nervozna Lucija što će njezino jelo kušati poznanik Grgo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ispostavilo se da nije bilo potrebe za nervozom, Gretić joj je rekao da je sve super, a chef Grgo da se vidi da je „svoj na svome.“

Roko Ć. nije tako dobro prošao. „Jesmo opet u ratu negdje pa nema soli? Čovječe, opet nemaš soli“, rekao mu je Gretić. „Skoro savršen tanjur i napokon mogu odahnuti i eto, mirna sam“, rekla je Lucija nakon osvojenog boda za plavi tim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Roko K. i Mauro sljedeći su donijeli svoje tanjure pred chefove.

„Mauro je izvrstan kuhar i izvrsno barata i tehnikama i okusima, posebno okusima, ali vjerujem da ga uz trud mogu pobijediti“, komentirao je Roko K.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Dobro je to, Mauro. I holandez, i koraba - odlično hrska, odlična kiselina, čips također“, poručili su chefovi Mauru koji je osvojio bod.

Timovi su bili izjednačeni pa je pobjeda ovisila o zadnjem paru na ocjenjivanju – Chiari i Anelu. „Velik mi je presing. Ide Dalmatinka protiv Međimurca. Ako ne dobijem ovaj bod, pakiran' kufer, iden' ća“, najavila je Chiara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Mislim da je ovo što se tiče okusa jedno od najbližih replika“, rekao je chef Bačelić Chiari i prije nego je Gretić uspio kušati njeno jelo, a kad ga je kušao, složio se: „Okusi su pogođeni, ali baš svi. I sviđa mi se što imaš strašno puno hrskavih elemenata u orzotu.“

„Ne da mi je pao kamen sa srca nego sam prodisala napokon, evo odlično, nisam mogla dobiti bolje komentare“, zadovoljna je bila Chiara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Anel je dobio veliku pohvalu za orzoto, ali nažalost, ostale komponente su mu bile dosta slabe pa je tako Chiara osvojila bod, donijela plavima pobjedu, a ujedno i osvojila imunitet kao autorica najbolje replike Bačelićevog jela.

Foto: RTL Foto: RTL

„Dečki, nisu bili loši tanjuri, ali ste se morali malo jače potruditi,“ poručio je Gretić Roku K. i Roku Ć. koji su bili nominirani i pred kojima je bio izazov čišćenja lignji.

Roko K. je rekao da je očistio stotine kila liganja, a Roko Ć. iznenadio kada je rekao da je očistio tone, što je iznenadilo chefa Gretića.

Obojica su potvrdili najavljene vještine i iskazali se u izazovu, ali je Roko K. ipak odnio pobjedu i rekao: „Bilo bi u neku ruku malo sramotno da sam izgubio u ovakvom izazovu.“

Roko Ć., koji je prvi nominirani ovaj tjedan, najavio je da si više neće dopustiti da bude nominiran: „Ova crna pregača je zadnji put na meni. Ako trebam ispast, ispast ću, ali crnu pregaču neću više.“

Foto: RTL Foto: RTL

A koji izazovi očekuju kandidate u sutrašnjoj epizodi – ne propustite pogledati u 21.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna i dan ranije na platformi Voyo.