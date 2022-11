U današnjoj epizodi 'Večere za 5 na selu' domaćica je bila voditeljica obiteljskog pansiona, a ujedno i najmlađa ovotjedna kandidatkinja Petra koja je svoje goste dočekala u Fužinama.

U goste su joj došli djelatnica na benzinskoj postaji Antonela, elektrostrojarski tehničar Tomislav, tehničar za komunikacije Matija te umirovljenik Ivica, a za njih je pripremila predjelo naziva Ravno iz šume, glavno jelo S pramajkinog šparheta i desert Mamin štrudel. Predjelo je svima bilo izvrsno, glavno jelo također je dobilo svoju porciju komplimenata, desert im je većinom bio izvrstan, no Ivici je za nijansu bio lošiji od prethodna dva jela.

Nova ekipa krenula je prema Petri, koja ih je dočekala jako dobro raspoložena i ponudila ih je paprom (travaricom), digestivom, medicom, borovnicom (plavom mrčom) i goranskim jegerom. „Sve su to fini gorski likeri i rakije, ali papra je baš posebna“, rekao je Ivica, koji je dodao kako je domaćica bila vrlo šarmantna i gostoljubiva, a nazdravili su za ugodnu večer. „Plava mrča bila je fenomenalna“, rekao je Matija, Antoneli je papra bila super.

Domaće rezance s umakom od vrganja uz domaći kruh Petra je poslužila za predjelo. „Bilo je lijepo servirano, starinski, iznenadilo me jer nisam očekivao tu finu kombinaciju“, komentirao je Tomislav, a Ivica je, uz pohvale za hranu, komentirao kako ga je to vratilo u mladost. „Poseban je bio gušt to prefino predjelo pojesti.“ „Okus je bio odličan, dominirali su vrganji, što se i tražilo, a i tijesto je sama radila, svaka čast“, rekao je Matija, a i Antoneli je bilo fino iako je prije večere mislila da ne voli vrganje jer ih nikad nije probala. „Impresioniralo me“, dodala je.

Večera je dobro počela, a nastavilo se uz junetinu i roladu od krumpira. „Bilo je ukusno, vidi se da se potrudila, meso se raspadalo u ustima, rolada je isto bila jako dobra“, rekao je Matija, a Antonela dodala kako je prvi put probala takvu roladu i da joj je baš bila super. „Baš je bilo fino iako u Gorskom kotaru nije dominirala junetina, više je bila prisutna govedina, odnosno svinjetina, ali ovo je bilo jako fino napravljeno“, rekao je Ivica.

Domaćica je za slatko ponudila štrudlu s borovnicama. Tomislav je otkrio kako obožava borovnice i desert mu je bio top, Ivici je također bio fin, ali predjelo i desert bili su mu bolji, a s njim se složila i Antonela.

Iznenađenje za kraj druženja priredili su supružnici Katalinić ona - Vanja je svirao na klavijaturama, a Petra na saksofonu poznatu goransku pjesmu. Svi su bili oduševljeni i opustili se uz pjesmu. Antonela, Tomislav i Matija domaćicu su nagradili najvećom ocjenom zato što im je sve bilo savršeno, a nešto kritičniji bio je Ivica koji je rekao: „Predjelo i glavno jelo bili su savršeni, no desertu je nedostajalo nešto malo da bi mi bio izvrstan.“

Sutra kuha Antonela, a s čime će počastiti kandidate - ne propustite pogledati od 20.15 sati u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'.