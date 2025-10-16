Pero iz 'Života na vagi' o braku i svojoj ženi: 'Brine se za moju majku'

Pero Jukić bio je kandidat sedme sezone "Života na vagi", a nakon showa je otkrio kako se zaljubio. U ožujku se oženio, a sada je za RTL.hr otkrio kako mu je u braku, ali i kako je posložio život nakon skidanja kilograma pred kamerama.

"Nažalost, zbog ozljede koljena ne treniram već nekoliko mjeseci. Jedini lijek je mirovanje ili operacija, a za operaciju nisam trenutačno spreman. Nedostaje mi to, snalazim se nekako, balansiram na sve moguće načine", poručio je za RTL.hr, odlučan da će se situacija što prije poboljšati kako bi se mogao vratiti u teretanu.

Foto: RTL

Pero je nakon izlaska iz showa ušao u vezu s tajanstvenom djevojkom, a ubrzo nakon toga su i ljubav okrunili brakom.

"Što se tiče braka, mi se poznajemo već 20 godina. Nakon showa smo završili u vezi i bila nam je druga godišnjica veze. Razgovarali smo o tome kako bi trebali početi zajedno živjeti. Nažalost, moja majka se razboljela, a kako je moja žena medicinske struke, ona se preselila kod mene i počela brinuti za moju majku. Time smo samo ubrzali proces. Brak je krunidba naše ljubavi", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Uzeli smo račun o kojem svi govore i izračunali - koliko je poskupio život u Hrvatskoj?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"U braku je odlično, nemam se što požaliti, ne bih ulazio u to da nisam bio spreman i da to nisam želio", dodao je.

Pero tvrdi da mu je iskustvo u showu pomoglo da shvati što zapravo želi.

"Imao sam ja sređen život i prije 'Života na vagi', ali nedostajala mi je obitelj. Nedostaju još neke sitnice da bi mi život bio u potpunosti sređen, ali sve u svemu, to je to. Mogu reći da sam se nakon showa smirio, odnosno primirio", ispričao je za RTL.hr.

Prijateljstva s kojima je izašao iz showa ostala su čvrsta i nakon kamera. S Leonardom i Jurom je i dalje u redovitom kontaktu – često se čuju, viđaju i provode vrijeme zajedno. Obojica su bila na njegovom vjenčanju, a Jure je čak bio kum Leu. Proveli su i nekoliko zajedničkih vikenda na moru, a Pero kaže da se druže kad god uhvate priliku.

Novu sezonu "Života na vagi" gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na otoku Ugljanu: Zašto je tamo kvadrat skuplji nego u Dubrovniku i Zagrebu?