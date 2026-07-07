Pamtimo ga iz 'Karaule', glumio je uz bok Kate Winslet, a vraćaju ga 'Specijalisti Zagreb'

Jedan od njih je 44-godišnji Zadranin Toni Gojanović, kojeg domaća publika ponajviše pamti po ulozi vojnika Siniše iz legendarne 'Karaule' Rajka Grlića, kao i iz međunarodno priznate serije 'Uspjeh' oskarovca Danisa Tanovića te domaće uspješnice ratne tematike 'Šesti autobus'.

Toni je diplomirao glumu na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, zatim se dodatno usavršavao u inozemstvu, a među glumačkim priznanjima ističe se nagrada za najboljeg mladog glumca na Pulskom filmskom festivalu 2006. godine za spomenutu ulogu u 'Karauli'.

Već godinama živi i radi u Njemačkoj, gdje aktivno djeluje na filmu, televiziji, streamingu, kazalištu i sinkronizaciji, a sve je započelo zapravo - slučajno!

Foto: Rtl

„Dio moje obitelji živi u Njemačkoj, a i sam sam odrastao dvojezično. Prije dvanaest godina otišao sam u posjet rodbini te sam, iz čiste znatiželje, otišao na audiciju u tamošnje kazalište. Želio sam vidjeti kako ondje izgledaju audicije. Bio sam potpuno iznenađen kada su, unatoč velikom broju tamošnjih glumaca, upravo meni ponudili angažman. To doista nisam očekivao. Tako je započeo moj glumački put u stranoj zemlji, na jeziku koji, ipak, nije moj“, smije se.

Danas se Toni može pohvaliti nizom angažmana u predstavama te međunarodnim produkcijama, poput uloga u filmovima i serijama 'The Border Post' (2006.) i 'Before We Die' (2021.), u kojoj je tumačio Davora Mimicu, u engleskoj adaptaciji hvaljene švedske kriminalističke serije. Pojavio se i u biografskoj ratnoj drami 'Lee' (2023.), u kojoj glavne uloge tumače Kate Winslet, Marion Cotillard i Alexander Skarsgård.

„Dok radi, glumac ne razmišlja o tome nalazi li se na setu višemilijunskog blockbustera ili 'malog' nezavisnog filma. Razmišlja o onome što je potrebno za scenu. Za mene je najvredniji dio posla upravo stvaralački proces, razmjena energije koja se događa u sceni i radost glumačke igre. Uvijek me zanima kako rade drugi kolege, kakav je njihov proces, služe li se nekom glumačkom tehnikom i kako se ponašaju na setu. U tom je smislu fascinantno kada se nađete pred nekima od svojih idola s velikoga platna i shvatite da i oni neprestano sve preispituju, probaju i traže rješenja te si dopuštaju pogriješiti. To daje nekakav osjećaj zajedništva i kolegijalnosti u tom trenutku“, naglašava Gojanović.

Foto: Rtl

Njegovi šaroliki međunarodni angažmani svjedoče o lakoći prilagodbe različitim filmskim i televizijskim poetikama te sposobnosti tumačenja moralno slojevitih i kompleksnih likova. Upravo to pokazat će i ulogom u novoj RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb', projektu koji ga je vratio u domovinu, ali mu i ispunio dječački san da utjelovi inspektora.

„Već dulje vrijeme imam želju ponovno snimati u Hrvatskoj. Iako sam posljednjih godina snimao nekoliko projekata u regiji, dogodilo se da su me 'Specijalisti' ponovno vratili ovdje. Bio je to pravi projekt u pravom trenutku“, ističe.

U seriji će utjeloviti Luku Horvata, 40-godišnjeg višeg inspektora i timskog analitičara. Vođen hladnom logikom i prepoznavanjem obrazaca, Luka je izgradio karijeru u Europolu. Nakon smrti supruge, vratio se Hrvatsku zbog sina Borne. Luka ima briljantan um, ali često se ne snalazi u svakodnevnim ljudskim interakcijama. Njegov najveći izazov je naučiti kako se povezati s drugima i prihvatiti da ne postoji algoritam koji može zamijeniti međuljudske odnose.

Foto: Rtl

'Specijalisti Zagreb' gledatelje će uvesti u intrigantan svijet policijskih istražitelja i složenih slučajeva sa zagrebačkih ulica, svijet pravde, zločina, različitih generacija i svjetonazora, ali i kompleksnih ljudskih odnosa i emocija. Svaka epizoda serije donosi zaseban slučaj, od korupcije i pohlepe do obračuna podzemlja, koji se rješava prikupljanjem dokaza, ispitivanjem svjedoka i forenzičkom analizom, od početka do kraja. U fokusu radnje četiri su policijska inspektora posve različitih osobnosti, čiji se odnosi i osobne priče razvijaju tijekom sezone. Uz Gojanovića, glavne uloge nose Peđa Gvozdić, Vini Jurčić i Ivan Barišić.

A što sve krije viši inspektor Luka Horvat, gledatelji mogu provjeriti od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.