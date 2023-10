POGLEDAJTE VIDEO: Maja i Alen priznali da se vole i odmah završili pod plahtama

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ljubavne tenzije već se neko vrijeme osjeti između Maje Romić i Alena Stošića. Njihov dvoje upoznali su se na vrlo nekonvencionalan način, a to upoznavanje dovelo je do toga da se moraju nastaviti družiti. Na početku su se mrzili, potom su se počeli podnositi, a kulminacija odnosa dovela je do - ljubavi! Alen i Maja priznali su si međusobne simpatije i odmah završili pod plahtama. Romantika je to koju su svi jedva dočekali.

Da stvar bude bolje, Alen je treneru i kolegi Goranu te svojoj majci priznao kako je zaljubljen u Maju. Ni ona ne može pobjeći od te zaljubljenosti samo je problem što u njega nema baš puno povjerenja. Na glasu je kao ženskaroš, a ona inače nije padala na takve tipove. Bojazan da će je povrijediti ima i njezin otac, kao i Alenova majka. Već mu je zaprijetila da se to nikako ne smije dogoditi jer je Maja predobra djevojka. Još s tako kompletnom osobom dosad nije bio.

Kako će se njihov odnos dalje odvijati, ne propustite pratiti u seriji 'San snova', od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u. Sve epizode dostupne su i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.