Larisa Emšo iz 'Života na vagi' o postizanju željenog cilja: 'Do ljeta sam kao raketa'

Larisa Emšo, bivša kandidatkinja popularnog showa "Život na vagi", za RTL.hr otvorila je dušu o tome kako je provela ovogodišnje blagdane te podijelila svoje planove i ciljeve za nadolazeću 2025. godinu. Nakon što je u showu postigla zavidne rezultate i promijenila svoj način života, Larisa je nastavila istim tempom, a blagdansko razdoblje za nju je bilo savršena prilika za druženje s obitelji, ali i za održavanje discipline koju je stekla.

"Božić sam provela s obitelji. Bila sam na obiteljskom ručku kod bake i ujaka pa doma sa svojima, poslije malo s prijateljima, i to je u principu to", rekla je Larisa za RTL.hr. koja je unatoč blagdanskim delicijama, pazila na prehranu te je, kako kaže, zadržala kalorijski deficit: "Za Božić sam si dopustila da sve normalno jedem, ali u malim količinama, pa sam tako pojela malo teletine i francuske salate. Prethodno sam si izračunala koliko kalorija smijem unijeti i toga se držala."

Povećala je intenzitet treninga

Osim prehrane, Larisa je ostala posvećena i treninzima, a intenzitet treninga povećala je u odnosu na razdoblje provedeno u showu.

"Moram se pohvaliti da mi je 30. siječnja bio posljednji trening u 2024. godini. Htjela sam na zadnji dan u godini imati i zadnji trening, ali trener nije mogao. Treniram minimalno četiri puta tjedno, što ovisi o dogovoru s trenerom. Ponekad radimo kružni trening pa odradim cijelo tijelo, a ponekad su to treninzi po mišićnim skupinama", otkrila je Larisa za RTL.hr.

"Treniram slično kao i u showu samo intenzivnije, rekla bih. Trener je primijetio da imam snage i da sam ojačala, moram se pohvaliti da prvi put u životu imam biceps", dodala je.

Podsjetimo da je Larisa u ''Život na vagi'' stigla sa 112,7 kilograma, a u finalu je imala 86,7 kilograma. Sada je otkrila da ima 80 kilograma, ali i kojem cilju teži.

"Voljela bih doći do 70 ili čak 65 kilograma, a zadala sam si cilj do lipnja ove godine - tako će i biti, znam zato što sam prvi put u životu toliko odlučna u ovome da to ne mogu uopće opisati - raketa do ljeta!" , kaže Larisa.

