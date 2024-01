Mislav Šepić odnio je pobjedu u sedmoj sezoni 'Života na vagi' s 46,1 posto izgubljene tjelesne mase.

Postoci izgubljene tjelesne mase petero finalista su iznad 40 posto. Mislav Vlašić je osvojio peto mjesto s 41,6 posto izgubljene tjelesne mase. "U nekim sezonama bi bio pobjednik, ali ovdje je konkurencija itekako bila ljuta i opaka", rekla je voditeljica Marijana Batinić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S 44 posto izgubljene tjelesne mase na četvrtom mjestu je Silvija Temšić. S 45,7 posto izgubljene tjelesne mase na trećem mjestu je Nina Bandić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mislav Vlašić izgubio 88,9 kilograma

Mislav Vlašić je prvi od finalista na redu za vaganje. Otkrio je Marijani Batinić tko mu daje više komplimenata -Silvija ili mama. "Tu su negdje", rekao je i potvrdio Marijanine riječi da je najvažnije da se slažu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mislav je na prvom vaganju imao 213,5 kilograma, a na finalnom 124,6 kilograma što znači da je izgubio 88,9 kilograma. Marijana je jedva zadržala suze oduševljena njegovim rezultatom.

Postotak izgubljene tjelesne mase saznat će se na kraju. "Mama i tata, možete biti ponosni na ovog mladića", poručila je Marijana, piše RTL.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Silvija izgubila 56,8 kilograma

Voditeljica Marijana Batinić je pitala Silviju Temšić s obzirom da trenutno ne radi veseli li se povratku na gradilište. Naime, ona je po struci inženjerka građevine.

"Veselim se jako povratku na gradilište. Jedva čekam se vratiti", rekla je Silvija. Otkrila je i čemu ju je ovaj proces naučio. "Puno toga me naučio, od razmišljanja od prehrane. Nije to ništa komplicirano. Svi to možemo. Stvarno, svi to možemo", rekla je Silvija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ona je na prvom vaganju imala 129,1 kilogram, a finalnom 72,3 kilograma što znači da je izgubila 56,8 kilograma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ustali su čak i navijači tvojih protivnika i konkurenata za glavnu nagradu. Silvija, ne znam što bih rekla", komentirala je Marijana. "Počnite se, ljudi brinuti sami za sebe, ali misliti na sebe, prvo na sebe, a ne na druge", poručila je Silvija svima, piše RTL.hr.

Foto: RTL Foto: RTL

Goran izgubio 71,5 kilograma

Goran Bartulović otkrio je kako je izgledao njegov život nakon izlaska iz showa. "Bilo je dosta kaotično. Na početku sam radio pa sam se dizao ujutro jako rano. Kad bih došao doma opet na trening. Što se tiče moje djece i žene, skoro da me nisu vidjeli. Ja sam samo prespavao tu", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otkrio je i kako su djeca prihvatila njegov novi režim. "Nije im bilo drago. Drago im je što sam smršavio, ali oni žele svoje roditelje natrag. Žele svoje vrijeme sa mnom", ispričao je Goran.

Marijana Batinić je istaknula da će djeci sada biti lijepo s njime jer će moći sve raditi, od planinarenja do trčanja. "Normalno da hoće", istaknuo je Goran.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otkrio je plan za dalje. "Sad trebam pomoći Ljubi, da joj budem potpora kao što je ona meni bila dva mjeseca, preuzeti neki dio kućanskih poslova na sebe i prehranu i dodatnu aktivnost i polako to održavati. Ja održavati, a ona skidati i tako", objasnio je Goran.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osvrnuo se na to kako ne ponoviti grešku kao nakon prvog sudjelovanja u 'Životu na vagi'. "Jednostavno. Ja sam bježao od nekih teških odluka, sukoba, od nekih stvari. Na primjer, Ljube i ja bismo se posvađali i ja bih se povukao. Bilo mi je teško kad bih je povrijedio, ali vidio sam da to nije tako. Kad sam se vratio doma, ona i ja smo pričali i u principu su svi moji strahovi bili bezveze, uopće nije bilo razloga za njih", rekao je Goran.

Istaknuo je da nikad nije požalio što se opet prijavio u show. Ljube se složila. "Ni sekunde", rekla je. "Jer svi smo mi zaslužili drugu šansu", istaknula je Marijana. Dodala je kako je Goran svoju itekako opravdao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Goran je na prvom vaganju imao 155,9 kilograma, a na finalnom 84,4 kilograma što znači da je izgubio 71,5 kilograma, piše RTL.hr.

Foto: RTL Foto: RTL

Mislav Šepić izgubio 78,8 kilograma

Mislav Šepić otkrio je da li je imao vremena za odmor nakon izlaska iz 'Života na vagi' ili je odmah krenuo s programom. "Nije bilo uopće vremena za odmor. Zapravo, samo jedan dan kad je bila fešta i nakon toga odmah trening. Udri na najjače. I bilo je jako teško, ali zahvaljujući mom treneru Silviju došao sam do ovoga", rekao je Mislav.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S njim je nastavio on što je započeo s Mirnom i Edom. Voditeljica Marijana Batinić pitala je Mislava kako se njegova supruga prilagodila i je li joj bilo teško.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Želim puno zahvaliti svojoj supruzi. Budila se u pet ujutro, radila mi je jesti, bila je uz mene non-stop. Svaka čast. Želim se zahvaliti i Mirni. Moja žena je oduševljena budući da smo stalno radili gluteus", odgovorio je. Mislav je na prvom vaganju imao 171 kilogram, a na finalnom 92,2 kilograma što znači da je izgubio 78,8 kilograma.

"Dao sam sve od sebe što sam mogao dati, do zadnje kapi znoja", istaknuo je Mislav, piše RTL.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Nina je šetala svaki dan 30 do 40 kilometara

Nina Bandić je otkrila voditeljici Marijani Bandić kako su izgledale njezine pripreme za finalnu emisiju. "Bilo je dosta, iskreno naporno. Imala sam stvarno odličnog trenera kojeg pozdravljam puno, ali nekako najviše sam zapravo zavoljela duge šetnje tako da sam dnevno šetala 30 do 40 kilometara", rekla je Nina.

Marijana je istaknula kako je svakodnevno prelazila relaciju Split - Sinj. "Ja sam to jednom išla i nisam mogla doći sebi pet dana. Samo da se zna", rekla je Marijana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nekako tu bih baš oslobodila svoje misli, razmišljala bih. Često je sestra išla sa mnom u šetnju i prijateljica i zapravo obitelj mi je bila baš velika podrška. Iz njih sam nekako crpila svu tu energiju i snagu za sve to. I koliko god to bilo teško, sada kada pogledam sebe, stvarno se to isplatilo", ispričala je Nina.

Dodala je kako je u 'Životu na vagi' najzahvalnija na stručnoj podršci jer su tako promijenili način razmišljanja. Pozvala je ljude da se prijave u osmu sezonu 'Života na vagi'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Borba s kilogramima je jako teška i najteže je nekako krenuti, ali mi smo svi primjer da se to zaista može. To sigurno možete i vi", poručila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nina je na prvom vaganju imala 136,2 kilograma, a na finalnom 73,9 kilograma što znači da je izgubila 62,3 kilograma, piše RTL.hr.

Foto: RTL Foto: RTL

Propuštene epizode 'Života na vagi' pogledajte na platformi Voyo!