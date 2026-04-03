Od realityja do oltara: Ovi parovi iz Love Islanda dokazali su da prava ljubav postoji

Jedan od najpopularnijih dating showova na svijetu uskoro stiže i u našu regiju. Love Island Adria po prvi put dovodi natjecatelje iz Hrvatske i susjednih zemalja u luksuznu vilu na egzotičnoj lokaciji, gdje će tražiti ljubav, graditi odnose - i boriti se za nagradu od 50.000 eura. Prijave za sudjelovanje već su otvorene na službenoj stranici loveisland.hr.

Reality show Love Island mnogima je sinonim za ljetne avanture, dramatične preokrete i veze kratkog vijeka. Gledatelji iz sezone u sezonu prate atraktivne samce u potrazi za ljubavlju, no rijetki očekuju da će te iskre s malih ekrana potrajati i u stvarnom svijetu. Ipak, unatoč ciničnim prognozama, popularni show stvorio je i neke od najčvršćih parova na sceni, čije su priče prerasle u brakove, obitelji i zajedničku budućnost.

Molly-Mae Hague i Tommy Fury

Iako su u finalu pete sezone (2019.) osvojili drugo mjesto, Molly-Mae Hague i Tommy Fury postali su najpoznatiji i komercijalno najuspješniji par proizašao iz showa. Njihova veza nastavila je cvjetati pod budnim okom javnosti, a kruna njihove ljubavi je kći Bambi, rođena početkom 2023. godine. Nedugo nakon toga, par se zaručio, a uskoro očekuju i rođenje drugog djeteta.

Alex Bowen i Olivia Buckland: Pioniri koji su rekli 'da'

Alex Bowen i Olivia Buckland iz druge sezone (2016.) postali su prava institucija. Iako njihov put u vili nije bio bez izazova, njihova je veza izvan nje samo jačala. Postali su prvi par iz showa koji se vjenčao 2018. godine, a danas uživaju u obiteljskom životu sa sinom Abelom, dok drugo dijete očekuju u ljeto 2026. godine. Njihov uspjeh i medijska prisutnost pokazali su da veza iz realityja može biti i stabilna i profitabilna.

Cara De La Hoyde i Nathan Massey: Ljubav od prvog dana

Pobjednici druge sezone, Cara De La Hoyde i Nathan Massey, osvojili su srca publike. Spojili su se prvog dana i ostali zajedno do samog kraja. Iako su nakon showa imali kratak prekid, ljubav ih je ponovno spojila. Vjenčali su se 2019. godine i danas su ponosni roditelji sina Freddieja i kćeri Delilah.

Camilla Thurlow i Jamie Jewitt: Par humanitarnog srca

Camilla Thurlow i Jamie Jewitt iz treće sezone postali su miljenici nacije zbog svoje nježne i intelektualne povezanosti. Camilla, koja je dugo tražila pravog partnera, pronašla ga je u Jamieju, modelu koji je u vilu ušao kasnije. Danas su u braku, imaju troje djece- kćeri Nell i Noru te sina Brodieja. Posvećeni su i humanitarnom radu, dokazujući da se u showu mogu pronaći i dublje vrijednosti.

Kai Fagan i Sanam Harrinanan: Pobjeda iz Casa Amora

Pobjednici devete sezone, Kai Fagan i Sanam Harrinanan, ispisali su povijest kao prvi par formiran u "Casa Amoru" koji je odnio pobjedu. Njihova je veza od samog početka djelovala stabilno i iskreno, a to se potvrdilo i izvan vile. Par se vjenčao u kolovozu 2025. godine, potvrđujući da ljubav može pobijediti sve prepreke i da ponekad neočekivani preokreti donose najbolje ishode.

I drugi koji su dokazali da ljubav traje

Uz ovih 5 parova, ljubav je opstala i za mnoge druge. Jessica Shears i Dom Lever iz treće sezone brzo su se vjenčali i danas imaju dva sina. Farmerski šarm Willa Younga osvojio je australsku bombu Jessie Wynter (sezona 9), a par je početkom 2026. objavio zaruke i živi sretno na njegovoj farmi u Engleskoj. Pobjednici prve All Stars sezone, Molly Smith i Tom Clare, zaručili su se krajem 2025. godine. Uspjeha ima i izvan britanske verzije - američki pobjednici Marco Donatelli i Hannah Wright planiraju vjenčanje za prosinac 2026., dok australski parovi poput Austena Bugeje i Claudije Bonifazio također uživaju u zajedničkom životu.

Usudiš li se i ti ovako zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

