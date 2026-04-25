Od ekonomista do chefa: Daniel Belan za RTL otkrio da je njegova kulinarska priča počela uz baku

Nakon što je impresionirao žiri kulinarskog showa 'Igra chefova', zagrebački chef Daniel Belan u razgovoru za RTL.hr otkrio je kako njegova ljubav prema kuhanju seže još iz djetinjstva: "Uvijek sam pratio što baka radi za štednjakom." Upravo je ta iskrena priča, uz zavidno kulinarsko znanje, dodatno privukla pažnju gledatelja i publike RTL-a.

Daniel Belan, koji danas radi kao profesionalni kuhar, iza sebe ima neobičan karijerni zaokret. Naime, po struci je ekonomist, no već s 24 godine odlučio je napustiti siguran uredski posao i u potpunosti se posvetiti gastronomiji. Upravo tu odluku danas testira kroz sudjelovanje u showu 'Igra chefova', gdje pokazuje svoje znanje, tehniku i smirenost pred kamerama.

Sam priznaje kako mu je prijava na show bila prilika za osobni i profesionalni iskorak. "Vidio sam ovo kao šansu da se promoviram u smjeru privatnog kuhara, što jednog dana želim postati", rekao je za RTL.hr. Kuhanje pred publikom, uz strogi žiri i natjecateljski pritisak, za njega je izazov, ali i vrijedno iskustvo.

Za svoj prvi nastup pripremio je kompleksno jelo – pačja prsa s kremom od celera, uz bulgur s citrusnim notama i narom, sve zaokruženo redukcijom porta. Tim je tanjurom želio pokazati tehničku preciznost i širinu znanja. "Kroz to jelo mogu demonstrirati tehnike koje sam savladao", objasnio je, dodajući kako je posebno želio istaknuti obradu proteina i pripremu kremastih komponenti.

Njegov trud nije prošao nezapaženo. "Prva audicija je prošla bolje nego što sam očekivao", priznao je, istaknuvši da su ga posebno razveselili pozitivni komentari žirija. Upravo takve reakcije, kaže, daju mu dodatni poticaj za nastavak natjecanja.

Ipak, iza cijele priče stoje puno jednostavniji počeci. Ljubav prema kuhanju razvila se uz baku, dok su roditelji radili, a mali Daniel sate je provodio u kuhinji, upijajući svaki njezin pokret. "Radije sam gledao što ona radi nego se igrao", prisjetio se. Govoreći o atmosferi u showu, kolege opisuje kao podršku, dok za žiri kaže da je strog, ali pravedan. "Obraćat će pažnju na detalje, ali čine mi se jako fer", zaključio je.

