Liam Reardon i Chuggs Wallis dva su nova stanovnika vile. Došao je trenutak da se u vilu ubace nove "bombe", a ovi će vrući dečki zasigurno razveseliti žensku ekipu.

Upoznajte Liama i Chuggsa, saznajte zašto su na otoku i koga će prvo pozvati na spoj?

Chuggs vodi svoju tvrtku u Surreyju, a iako su mu tek 23 godine, najviše se boji starenja. Upravo je sada najbolji trenutak za pronalazak životnog partnera, a to je i razlog zašto se prijavio u show. Najviše mu je stalo do njega samoga, a smatra kako bi ga ostali dečki trebali vidjeti kao prijetnju jer on nije ovdje da nađe prijateljicu već djevojku!

Oni su tu da nemilice zavode djevojke

Neće imati problem pristupiti nikome, bila ona zauzeta, zaljubljena ili slobodna. Ovaj dečko zna što želi i potrudit će se da to i ostvari, a neće se libiti nekome stati i na žulj. Za njega su savršene žene Selena Gomez i Cara Delevingne, a tko je djevojka koju je odlučio prvu upoznati na romantičnom spoju?

Liam (21) je zidar iz južnog Walesa, a prijatelji ga zovu "galebarom". Ne želi ući u vilu kako bi slomio nečije srce ili uzrujao nekoga, ali ako mu se netko svidi, neće se ustručavati. Ovaj visoki i atletski građen dečko obožava trčati i boksati, a na čiju je djevojku u vili bacio oko, saznajte odmah na PLAY Premiumu!

