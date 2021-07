U drugoj epizodi Chloe je dobila poruku da mora izabrati jednog dečka, a danas ćemo saznati tko je taj sretnik. Iako neke djevojke nisu lude za svojim dečkima, ne žele da ih otme netko drugi. Jer to znači da ostaju same i ranjive, a upravo se to dogodilo djevojci kojoj je Chloe odlučila preoteti partnera! Ovoga puta to je značilo i napuštanje showa. Otočani su ostali šokirani i bez teksta.

Sharonin obračun s Hugom

Sharon jako smeta što je u paru s Hugom i dijeli s njim krevet, ali od tada nisu vodili nijedan razgovor. Osjeća da ju Hugo izbjegava, pa se odlučila obračunati s njim. Hugo se nadao da će pronaći ljubav u vili, no je li Sharon ta s kojom želi otići kući?

Prvi spoj

Kaz i Tobey dobili su sjajnu priliku za bolje upoznavanje – romantičan prvi spoj s pogledom na more. Uzbuđenja nije nedostajalo s obje strane, a na spoju su frcale iskre. Je li moguće da je prva veza na pomolu?

