Trgovkinja Nikolina Vuica ugostila je ekipu u svom stanu u Metkoviću. Za svoju večeru ova mlada mama dobila je 37 bodova. Desetke je dobila od Nine i Nedjeljka, a devetku je udijelio Zoran. Najmanje bodova - osam, dobila je od Ljube. "Ja ova jela nikad nisam ni vidio ni čuo ni jeo", zaključio je domaćin. Zabavne trenutke RTL-ovog showa 'Večera za 5' možete pogledati i na platformi Voyo.

Pripravu večere Nikolina je započela desertom 'Slatka fantazija'. "Imali smo tih naziva kod Zorana jučer, nešto slatko, lješnjaci, namaz neki, ukusno će biti sigurno", zaključio je Nedjeljko. Žele od gaziranog soka bio je neobična komponenta deserta, a domaćicu je prilično razveselio. Ipak, više voli, kaže, slanu hranu.

'Punjene rolice' iduće su jelo koje je odlučila Nikolina spraviti za ekipu. "Prvi put čujem i vidim, kao da sam u Kini", poručio je Ljubo, kojeg je ideja o rolicama unaprijed silno oduševila. Za kraj, glavnim jelom je Nikolina zaključila pripravu večere. 'Motano smotano' skrivalo je piletinu omotanu u slaninu. Slanina je bila sastojak i u umaku, a nakon što je spravila jela - Nikolina se okrenula pripremi za dolazak gostiju.

Likere od šipka, kadulje i liker od gorkog badema predstavila je Nikolina za aperitiv. "Pio sam kadulju, pogodio sam, svidjelo mi se jako", otkrio je Nedjeljko. "Pio sam kadulju, fantazija, oduševljen sam, pun pogodak - sto posto", dodao je Ljubo.

Uslijedile su potom 'Punjene rolice' za predjelo. "Baš je lijepo složila tanjur", komentirala je Nina domaćicu. "Predjelo je izgledalo jako lijepo, no čudio sam se jer to nikad u životu nisam vidio, što ću sada mila majko, ali nema veze, našao sam hrabrosti da probam i to", zaključio je Ljubo. "Nikolina je bila baš opuštena, opuštenija nego prijašnjih dana", komentirao je domaćicu Zoran. "Bila je jako ugodna atmosfera", otkrio je Ljubo.

Glavno jelo s domaćim kruhom, njokima i slaninom Nikolininog oca svidjela se ekipi. "Svakako mi se to svidjelo, domaći pršut, panceta, to mi govori da se svojski potrudila oko večere, time je u mojim očima veća", pohvalila je domaćicu Nina. "Piletina je bila jako dobra i meka, no panceta je bila previše žestoka", komentirao je Zoran. "Volim jaču hranu pa je meni to odgovaralo s njokima i blagim umakom, jako dobro su se sklopili okusi, no količinski mi je puno jer ja navečer inače ne jedem", zaključila je Nina.

Desert je stigao za kraj. 'Slatka fantazija' začudila je Ljubu. "Ja ovo u životu nisam vidio! Desert je bio jako fin, vidjela se strast, ljubav i želja da napravi najbolje", pohvalio je Ljubo domaćicu i dodao da nije navikao na takvu hranu. "Slatko obožavam, bio je malo presladak, ali ja to volim", dodao je Nedjeljko. Za kraj - Nikolinina nećakinja Ema ekipi je udijelila poklone.

Za kraj, ekipi je zasvirao Marko, Nikolinin rođak. Uz pjesmu i gitaru, ekipa je svoju večeru veselo privela kraju. "Bilo je odlično", zaključila je Nina.

