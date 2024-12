Nikolina ne ide u finale: 'Nisam tužna, dobila sam ono po što sam došla'

U pretposljednjoj epizodi osme sezona ''Života na vagi'' natjecatelje su prvo motivirali treneri, nutricionistica i psihologinja, a potom kandidati iz prošlih sezona showa kako bi odradili svoj posljednji trening prije povratka u stvarni svijet.

"Danas je opraštanje od last chancea. Napokon je došao kraj", rekao je Esmir, a i ostali natjecatelji, namazani ratničkim bojama, bili su spremni za završni trening. Uz pjesmu i dobro raspoloženje, počelo je vježbanje. "Jako će mi Mirna Čužić i Edin Mehmedović nedostajati vani, ali naučila sam goniti samu sebe“, rekla je Alina i otkrila da joj je najljepši trenutak u showu bio kad je upoznala trenere.

Mateo je Edi pričao o planovima, točnije, kako će izgledati njegovi treninzi kad dođe kući. Edo mu je govorio da mora imati konkretan plan i raspored - kad je vrijeme za ženu, djecu i trening. Nikolina je sretna što jako pozitivna odlazi iz showa, što je nježnija prema sebi dok je Davorka bila malo tužna što je sve gotovo iako im se ponekad činilo da se to nikad neće dogoditi. „Nisam još ni svjesna da sam ostala do kraja“, iskreno je rekla i kroz suze zahvalila Edi na svakoj riječi i podršci.

„Što god brojka pokaže na vagi, to nije mjerilo vašeg truda tijekom cijele sezone - mjerilo je ono što ćete napraviti kad jednom izađete odavde“, rekla je Mirna na kraju treninga i naglasila da su za Edu i nju oni već pobjednici. Bivši kandidati pozdravili su se s natjecateljima i poželjeli im sreću na vaganju, a pogotovo dalje u životu.

Na redu je bilo i posljednje vaganje u showu, ostalo je pet natjecatelja, a samo četiri odlaze u finale u borbu za nagradu od 20.000 eura dok će se osoba koja danas ispadne boriti za drugu nagradu od sedam tisuća eura. „Eto crvene linije koja će odlučiti tko ide kući. Mislim, idu svi kući, ali jedan neće biti finalist“, komentirala je Davorka.

Esmir je pobijedio u velikom izazovu i osvojio zlatnu ulaznicu za finale i poručio svima koji gledaju da je jako teško skinuti kilograme, ali i da je dokazao da se može. Prošli put imao je 115,6 kilograma, a na posljednjem vaganju prije finala skinuo je 2,4 kilograma, odnosno, 2,1% tjelesne mase. U 'Život na vagi' ušao je sa 156,3 kilograma, u sto dana skinuo je 43,1 kilogram ili 27,6% tjelesne mase.

Mateu je najbitnije što je dobio volju i istinski se promijenio te vjeruje da će ući u finale i svašta još pokazati. „Pa što ne bi bio pobjednik? Vrlo je moguće“, dodao je. Na posljednjem vaganju imao je 146,6 kilograma, izgubio je 2,2 kilograma, što je 1,5% tjelesne mase. Kad je došao u 'Život na vagi', imao je 198,6 kilograma, u 14 tjedana izgubio je 54,2 kilograma, odnosno, 27,3% tjelesne mase.

Alina kaže da joj je 'Život na vagi' donio puno sreće jer je sada sretnija osoba. „Skinula sam teret s leđa - i fizički i psihički jer sam podijelila priče koje su me mučile“, rekla je i dodala da je ponosna na sebe. Prošli put imala je 101,4 kilograma, skinula je 0,6 kilograma ili 0,6% tjelesne mase. U show je došla sa 145,3 kilograma, a izgubila je 44,5 kilograma, odnosno, 30,6% tjelesne mase!

Alina je postala druga finalistica s najboljim rezultatom osme sezone 'Života na vagi', a osim te sjajne vijesti, čekalo ju je još jedno iznenađenje - godinu dana privatnih plesnih sati za dvoje u školi Larise Lipovac Navojec! „Sad ću skidati onaj najslađi dio kilograma, onaj ostatak, sređivati se… Nadam se da ću finale doći kao Marijana. Ne, kao Mirna!“ rekla je Alina.

Davorka se zafrkavala da je ona 'žena od išijasa', ali da se trudila izdržati sve i želi u finale. Pohvalila je ostalu ekipu što su bili uz nju i žao joj je što se rastaju jer zna da će joj jako faliti. Na prošlom vaganju imala je 103,4 kilograma, sad je skinula 1,7 kilograma ili 1,6% tjelesne mase. A na prvom vaganju u showu, imala je 137,7 kilograma, izgubila je 36 kilograma, odnosno, 26,1% tjelesne mase.

Posljednja se vagala Nikolina, a svi su naglasili da je upravo ona doživjela najveću transformaciju jer se počela voljeti, vjerovati u sebe i promijenila se iznutra. Prošli put imala je 121,5 kilograma, skinula je 1,2 kilograma, odnosno, 1% tjelesne mase. U 'Život na vagi' stigla je sa 162,4 kilograma, skinula je 42,1 kilogram ili 25,9% tjelesne mase. „Tako blizu, a tako daleko, ali nema veze, sve je to život. Nisam tužna, dobila sam ono po što sam došla“, rekla je Nikolina koja nije ušla u finale.

"Ne mogu vjerovati da sam u finalu, iskreno“, rekla je šokirana Davorka, a Mateo je tvrdio kako je on to znao otpočetka, kad joj je davao ljubičastu majicu i rekao da je to pobjednička boja! Nikolina nije bila tužna, čestitala je ostalim finalistima, a to su Esmir, Alina, Mateo i Davorka!

Do još jednog vaganja u finalu kandidati su imali također 100 dana, a tko se od finalista najbolje snašao vani - ne propustite pogledati sutra u 20.15 sati na RTL-u ili već sada na platformi Voyo!

