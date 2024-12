Željka Mateša iz 'Života na vagi' izgubila je čak 80 kilograma: Ovako danas izgleda

Željka Mateša u show "Život na vagi" ušla je s 175 kilograma s ciljem da promijeni svoj život i bude uzor svojoj djeci. Iako joj početak nije bio lak, uspjela je prebroditi krize i doći skoro do finala šeste sezone.

"Imam 40 godina i želim živjeti, mislim da postoji još puno toga što mogu napraviti i iskusiti", rekla je Željka.

Njezin uspjeh nije završio izlaskom iz showa – uspjela je zadržati zdravu rutinu i danas je sretna i zadovoljna. U osmoj sezoni vratila se kao primjer kandidatima, pokazavši da se trud isplati.

Foto: RTL

"Ja sam imala veliki problem kad sam izašla iz 'Života na vagi'. Nisam si još dogovorila ozbiljne treninge nego je to bilo hodanje i ne znam što i stvorila sam averziju prema hrani. I vjerovali li ili ne, ta žena koja je imala 175 kila, može imati strah od hrane. Znači, ja u tih prvih tjedan dana ne znam jesam li pojela jedan obrok dnevno. Zato što sam si u glavi stvorila neku sliku. Ne treniram onako kako sam trenirala i sad ako ja pojedem, nema veze što je to zdrav obrok, ali ja ga ne trošim. Rekoh, ja ću dobiti dvije kile odmah. Znaš, u glavi ti je panika. S tim sam imala najveću borbu", prisjetila se Željka.

Postigla velik uspjeh

Tjedan dana provela je s finalistima osme sezone, a kao partnericu dobila je Davorku s kojom se odmah sprijateljila.

Foto: RTL

Željka je otkrila da je u cijelom procesu izgubila čak 80 kilograma.

"To je puno, to je čovjek, ali ne gledam si to toliko na čast. Sama sam si to stavila na leđa, nije nitko drugi. Koliko god smo kilograma natukle, tako ćemo ih skinuti. Same za sebe. Plači, plakat ćeš još puno. Kad mi se plače, plačem. I na poslu znam plakati. Eto", rekla je Željka.

