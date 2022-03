Ana-Marija Grdić (24) je vlasnica kozmetičkog salona i dolazi iz Virovitice. Vjeruje u ljubav na prvi pogled. "Kad sam zaljubljena, za tu bih osobu napravila sve na svijetu, moj cijeli fokus i život je na toj osobi." Njezin idealan muškarac mora biti visok, imati tetovaže i bradu. Odbit će arogantne osobe sklone hvalisanju koje pokazuju superiornost nad ženama. "Važno je i da je duhovit, iskren i moj najbolji prijatelj - to mora biti osoba kojoj mogu sve reći o sebi, a da me neće osuđivati", kaže Ana Marija. Smatra kako je dominantna u vezi, ali i jako privržena, spremna na kompromise i uvijek će dati sve od sebe da neki odnos uspije. Misli da može biti "Gospođa Savršena". "Mislim da mogu to biti jer sam otvorena osoba, vedra, komunikativna, osoba od povjerenja i jako dobar prijatelj, što smatram da je najvažniji temelj bilo kakve ljubavne priče."