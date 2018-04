NIKOLINA I OTTO SABOTIRAJU SVOJ TIM? ‘A da im poklonimo današnju pobjedu? Mogli bi to, znaš…’

Nikolini i Ottu se ne sviđa recept koji su dobili, kao niti suparnički par protiv kojeg se bore za bodove.

Prošli tjedan Nikolina i Otto dobili su imunitet, ali su prepustili poziciju vođe tima –Vjekoslavu! Priznali su da će u novom tjednu kuhati puno opuštenije, s obzirom da su spašeni od ispadanja. Međutim, nisu spominjali da će puštati bodove drugima!

„Danas radimo teleći kotlet, umak od vrganja, polpete od heljde i glaziranu mrkvu. Zadovoljni smo receptom koji je šef Vjeko odabrao za nas. Kako šef odluči, tako onda mora biti…“, izjavit će Nikolina pred kamerama tijekom pripreme recepta koji je složio Tomislav Špiček. No, u sobi za izjave Nikolina će promijeniti stav i Špičekov recept nazvati – dosadnim!

„Ma, dobit ćemo Josipa i Miroslava ovim receptom. Baš kao što smo ih pobijedili u prijašnjim izazovima“, izjavit će Otto, dok će Nikolina odmahnuti rukom i iznenaditi partnera pitanjem.



„A da im, možda, poklonimo današnju pobjedu? Mogli bi to, znaš… Davnih dana smo izjavili da su Josip i Miroslav nama konkurencija. Više to ne mislim. Ima puno boljih ljudi u showu. Nemam ništa protiv njih osobno, ali malo su mi naporni jer stalno žele biti u dvoboju s nama. Uvijek nađu način, izorganiziraju nekako da nas stave s njima u dvoboj“, komentirat će Nikolina, dajući do znanja da bi danas mogli namjerno kuhati za osrednje ocjene.

„Nismo mi birali recept, tako se poklopilo. Tko god da nam je suparnik u drugom timu, mi nemamo problema s tim – nikakvih! Nama je tako svejedno!“, otkrit će Josip i Miroslav koji će, kao i svaki put, kuhati najbolje što mogu jer bolji par iz duela će si upisati bodove u tablicu.

Tko će izvući deblji kraj, Nikolina i Otto ili Josip i Miroslav, gledatelji će doznati večeras u 21:15 sati.