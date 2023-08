GLEDAJTE VOYO / Ovakvog ga pamtite, ali danas je kao maneken: Prvi pobjednik 'Života na vagi' očarao izgledom na novim fotkama

Najpopularniji natjecateljski show ponovno se vraća na male ekrane! Na jesen ćete ponovno moći gledati omiljeni show i to čak prije svih! Cijele epizode 'Života na vagi' bit će dostupne na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na RTL-u, i to bez reklama! Splićanin Ivan Krolo u show je ušao s 130 kilograma, a uspio je izgubiti čak 45 kilograma. "Kad sam vidio prijavu, nisam razmišljao ni trenutka, prijavio sam se iste sekunde", rekao je Krolo prije ulaska. Prošlo je sada već šest godina otkada je sudjelovao u showu, a danas je neprepoznatljiv. Promijenio je način života, trenira često, zdravije se hrani, a i sam je postao trener. Detalje o novoj promjeni objasnio je u videu za RTL.hr koji predstavlja Voyo. "Bilo je teško vratiti se u svakodnevicu. Kad smo bili u showu, nemaš previše toga za napraviti krivo. Režim je takav, a treniraš dva do tri puta dnevno. Kad se vratiš u stvaran svijet, teško je na početku. Udebljao sam se desetak kilograma. No, jednostavno nisam dozvolio da to ide u neke vreće razmjere. Vratio sam se na ono što sam bio i pokušavao izdržati sve to do kraja", rekao je Ivan nedavno. Svojom upornošću i ustrajnim radom uspio je ostvariti nevjerojatne rezultate, a kako je izgledao njegov put do toga, pogledajte u galeriji. A nove epizode "Života na vagi" Voyo će moći upoznati prije svih jer upravo će ondje biti dostupne cijele epizode nove sezone showa čak 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama. Nakon završetka prikazivanja aktualne epizode na RTL-u, ona sutrašnja već će biti dostupna svim korisnicima na platformi Voyo. Novu sezonu "Života na vagi" gledatelji mogu pratiti USKORO – na RTL-u i streaming platformi Voyo!