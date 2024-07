MMA kavez mjesto je za pokazivanje mišića, snage, odlučnosti, mjesto na kojem udarci sijevaju za svih strana. Kada završe borbu, putevi boraca se razilaze, priča je završena, no u realityju 'Fight of Nations™: Put do pobjede', koji je na rasporedu od subote, 27. srpnja na platformi Voyo, oni odlaze u zajedničku kuću, vilu opremljenu sa svime što je potrebno da bi se opustili i ponovno pripremili za iduću borbu.

U vili se nalaze dva tima – hrvatski i srpski, koje u timskim i individualnim izazovima vode dva poznata MMA borca iz Hrvatske i Srbije - Filip 'Nitro' Pejić, Vaso 'Psiho' Bakočević. Oni će borce usmjeravati na treningu i tijekom borbe te im pomoći da budu u vrhunskoj formi i puni energije kako bi bili potpuno spremni za nove izazove. Bolji tim osvaja novčanu nagradu, a dva najbolja borca vrijedne ugovore i nastup, međusobni dvoboj na FNC-u 19, koji se održava 7. rujna u Puli.

Osim vođa timova, upravo kroz izazove vodit će ih Valentina Miletić. Ovu poznatu voditeljicu, radijsku i televizijsku novinarku javnost je prvi put upoznala 2010. godine, kada se kao model natjecala za Miss Universe, da bi već sljedeće godine pobijedila na izboru za Kraljicu Dalmacije. Danas magistra novinarstva, Valentina se prije tri godine iz Splita preselila u Zagreb, gdje radi kao TV i radijska novinarka koja obožava sport, a osim MMA-a, često u prijenosu komentira i nogomet. Surađuje s FNC promocijom na događajima uživo te je odlično upoznata sa svijetom mješovitih borilačkih vještina, a sada kao voditeljica u 'Fight of Nations™: Put do pobjede' predstavlja mlade borce dok ulaze u kavez, ali i prati u izazovima izvan kaveza.

A osim što će se boriti jedan protiv drugoga, natjecatelji će i stanovati zajedno, dijeleći sve uspone i padove. Od zajedničkog buđenja i pripreme doručka, preko napornih treninga i napetih borbi, pa sve do zajedničkog druženja i razgovora na kraju dana, ovi će mladići živjeti i disati zajedno. Vila u kojoj borave, timovima i mentorima pružit će sve što im treba, sve što su mogli poželjeti – od bazena do jacuzzija i saune.

Obitelj je uvijek najveća podrška, ona daje poticaj mladim borcima željnim dokazivanja da slijede svoje snove, da budu uspješni i svrstaju se u samu elitu borilačkog sporta. No u ovom showu natjecatelji će, bez pristupa mobitelima, motivaciju, dodatnu snagu i podršku morati pronaći na nekom drugom mjestu. Osim najvjernijih navijača, neminovno, borcima će nedostajati i hobiji kojima se bave uz MMA, od hip-hopa, brzih automobila i motora pa sve do jahanja konja. U kratkom vremenu morat će se naviknuti na nedostatak komunikacije s obitelji i na trenutak zaboraviti svoje dnevne rutine iz vanjskog svijeta te se usredotočiti na kolege i suparnike u kući, ali i na borbe i izazove koji ih čekaju u showu.

A iako će borci pokazati poštovanje jedni prema drugima, bit će tu i oštrih verbalnih prepiranja, provokacija nakon izjava pa čak i suza! U žaru priprema naći će se tu vremena i za podvalu, poneku smicalicu jednog tima dugome, a u ovakvom tipu sporta i ozljede su vrlo česta pojava.

Mogu li se u kući roditi iskrena prijateljstva dok se natjecatelji kolektivno nose sa svim naporima ili izazovima ili će prevladati rivalstvo te tko će naći svoj put do vrha, gledatelji će doznati vrlo brzo!

'Fight of Nations™: Put do pobjede' kreće na streaming platformi Voyo u subotu, 27. srpnja!

