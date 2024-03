U kući se nastavila rasprava o Sarinom i Domagojevom druženju te pričama iza Vehidovih leđa u kulinarskom showu 'Hell's Kitchen', kojeg možete pratiti na RTL-u ili platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

"Ja sam upleten na taj način što sam komentar prenio Mauru što je mislim totalna nebuloza. Mi smo svi dio te kuće, dio kolektiva. To ništa nije bilo guranje nosa, to se samo kroz razgovor komentiralo i eto, došlo je do tih konflikata usred crvenog tima", komentirao je Domagoj.

"Ako se oni zbog toga svađaju, onda imaju malo više problema", dodao je.

Roko K. razgovarao je s Vehidom i istaknuo da ne zna više kome vjerovati i tko laže. "Meni je to dno dna, a ona ako će s njim nastaviti družiti, ne znam što bih joj rekao. Sara je kod mene izgubila povjerenje. S njom sam bio dobar od prvog dana. Mislim da nije fer i da nije u redu ovo što je napravila", rekao je Roko.

Plavi tim je također raspravljao o Domagoju i Sari, a Marko je istaknuo da ga živcira što su u sve upetljali Domagoja. Mauro je rekao da je Domagoju ranije kad je bio vođa rekao da se ne bavi crvenim timom i fokusira na svoju ekipu. "Njega sad brine što Veho o njemu misli. Nisi ti ništa kriv", komentirao je Marko.

Lucija, Marko i Mauro

Istaknuo je kako je nekad bilo divno u crvenom timu i svi su bili prijatelji, ali sad više nije tako. "Dođe im prvi problemčić i onda zlo i naopako", rekao je Marko.

Sara, koja je prva nominirana, rekla je Chiari da ju je sve što se događalo dotuklo. "Osjećam se dosta iscrpljeno", priznala je. Smatra da je Vehid malo pretjerao i da je mogao doći do nje same i pitati je za Domagoja.

"Nitko me ništa nije pitao u tom trenu", rekla je Sara. Vehid je otkrio Roku K. da će držati Domagoja i Saru na distanci, a Roko K. je rekao da planira isto. "Mislim da on malo previše manipulira njome", istaknuo je Vehid.

Marko je komentirao da si Sara sama dozvoljava da je netko navodi na određeni put.

