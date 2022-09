Crveni tim nastavio je prvo vaganje u 'Životu na vagi', a Dominik je zahvalio treneru Edi na svemu. „Ima ozbiljnu povredu koljena, koju vuče godinama i mislim da je njegovo medicinsko stanje, u odnosu na ostatak tima, jedno od ozbiljnijih i treba tome pridodati pozornost“, komentirao je Edo. Dominik je stigao sa 136,7 kilograma, a skinuo je 6 kilograma, što je 4,4% tjelesne mase.

Na vagu je potom došla Štefica, koja je u show došla sa 156,7 kilograma, a sada je izgubila 5,6 kilograma. Nije bila pretjerano zadovoljna jer je očekivala da će izgubiti više, no nakon što im je Edo jučer održao lekciju, što ju je toliko pogodilo da je čak i zaplakala, obećala si je da se neće predati.

Željka je imala težak tjedan iz sebe, ali je rekla da je motivira to što Edo i tim vjeruju u nju. „Moramo ih naučiti da se sami oslone na sebe i da si vjeruje“, komentirao je Edo. Željka je u show došla sa 172,4 kilograma, a izgubila je 5,9 kilograma, što je 3,4% tjelesne mase. „Kad sam to vani pokušavala, za to treba dobrih dva tjedna, ali s rigoroznim dijetama, odnosno - izgladnjivanjem“, rekla je.

Sljedeća je bila Ivana, koja je iskreno rekla kako ju je sram svojih kilograma te da jedva čeka da se tako prestane osjećati. U Gorski kotar došla je sa 114,8 kilograma, nakon prvog ciklusa ima 4,5 kilograma manje, što je 3,9% tjelesne mase. Ivana se rasplakala od sreće.

Roko je rekao kako uživa u treninzima iako su mu užasno teški, što se i vidjelo kad je stao na vagu. Naime, u 'Život na vagi' došao je sa 158,8 kilograma, a izgubio je 7,5 kilograma, što je 4,7% tjelesne mase! Edo ga je pohvalio, a i Roko je bio zadovoljan.

Sljedeći je bio Luka, najmlađi kandidat u crvenom timu, kojem nedostaju roditelji i najteže mu je piti vodu. Luka je stigao sa 150,9 kilograma, skinuo je 2,9 kilograma, što je 1,9% tjelesne mase.

Posljednji u crvenom timu bio je Dalibor, koji se ne može naviknuti na povrće. Edo je također priznao kako kao mlađi nije volio povrće. „Kad sam postao tata, bio sam primoran razmišljati o tome koliko je bitan balans u prehrani“, otkrio je. Dalibor je u show došao sa 158,6 kilograma, a izgubio je 7,9 kilograma, što je 5% tjelesne mase! „Brutalno, nadam se da ću to moći i ponoviti koji put!“ rekao je.

Crveni tim donio je u Gorski kotar 1192,7 kilograma, a danas imaju 1148,1 kilogram, što znači da je crveni tim izgubio 44,6 kilograma ili 3,7% tjelesne mase. Crveni tim imao je odlične rezultate tako da je trenerica Maja bila nestrpljiva kad će njezin tim doći na red. Ispod žute linije našli su se Anja i Luka. „Doza straha postoji, ali ako mora tako biti, morat ćemo to preživjeti“, rekao je Luka, a Anja dodala: „I vani ću dati sve od sebe, jedino što će biti puno teže. Uvijek je bolje ostati tu koliko je moguće.“

Plavi tim počeo je s vaganjem, a Zuzana je prva stala na vagu - imala je 142,7 kilograma kad je stigla, a izgubila je 5,3 kilograma, što je 3,7% tjelesne mase. Odlučila je da više neće plakati te da će odsad biti borbena i vesela!

Marija je sljedeća stala pred vagu i dodala kako joj je jako teško riješiti se starih navika. U show je stigla sa 130,8 kilograma, a u prvom tjednu skinula je 4,3 kilograma, što je 3,3% tjelesne mase.

Uvijek nasmijana Matea priznala je kako prva tri dana nije davala sve od sebe, ali da se sad trgnula. Stigla je u show sa 121,1 kilogram, a izgubila je 3,5 kilograma, odnosno 2,9% tjelesne mase.

Filip je rekao: „Uvijek ću kod disanja kaskati za drugima, i to sam od prvog dana znao da će biti problem, ali Maja mi daje vježbe u kojima se mogu dovoljno trošiti a da ne izgubim dah“, rekao je i dodao da je sretan i što ga tim podržava. U show je ušao kao najteži kandidat sa 234,6 kilograma, a skinuo je 7,8 kilograma, što je 3,3% tjelesne mase. „To mi je poticaj da idem dalje“, zaključio je.

Dragici jako nedostaje obitelj. „Nikad nisam bila bez muža više od dva, tri dana, mi smo stalno skupa...“, rekla je kroz suze i dodala kako je veseli što se kao najstarija kandidatkinja uklopila u tim. U show je ušla sa 121,7 kilograma, a izgubila je 3,2 kilograma, što je 2,6% tjelesne mase.

Josip ima osobni imunitet, a Maja je rekla kako je on dobri duh tima i vjeruje da će on biti njihov vođa. U show je ušao sa 172 kilograma, a izgubio je čak 9,4 kilograma, što je 5,5% tjelesne mase!

Posljednji kandidat plavog tima bio je Toma, koji je bio uvjeren da ima dobar rezultat, što se i pokazalo točnim. Naime, u show je ušao sa 143,2 kilograma, a izgubio je 9,9 kilograma, što je 6,9% tjelesne mase! Maja je komentirala kako je razvalio i zaključila da su bolji od crvenog tima!

Izvor: RTL Izvor: RTL

U plavom timu Matea i Dragica su ispod žute crte, u crvenom Anja i Luka i netko od njih napustit će show, a tko će to biti - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Života na vagi' od ponedjeljka do petka od 21.15 na RTL-u!