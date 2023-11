Jure je odmah izračunao kako je to po osobi 69.500 koraka, no još si mogu pomoći jer je pred njima izazov u kojem si mogu smanjiti broj zadanih koraka. Naime, u novom će izazovu četvero natjecatelja na nosilima nositi svog trenera od starta do cilja na putu od 500 metara, što moraju izvesti u 10 minuta, no mogu se odmoriti i napraviti izmjenu.

„Za svaki prijeđeni metar, osvojit ćete 1000 koraka. Za prijeđenih svih 500 metara, osvojili ste 500.000 koraka, pa ako to oba tima uspiju ostvariti, svoj će izazov smanjiti za milijun koraka“, objasnila je Mirna, a Edo dodao: „Smatram da se treba potruditi i ovih 500 metara odvaliti što je prije moguće!“

Natjecatelji ustaju ranom zorom i hodaju, a i ovaj im je izazov probudio nadu. „Nagrada je odlična. Mogućnost da se skine milijun koraka je fantastična, malo je i bilo nerealno pet milijuna koraka - četiri je malo realnije“, iskreno je rekao Šepić, a njegov kapetan dodao: „Ojačali smo i mislim da će ovaj izazov biti puno lakši kad je Nina s nama. Petsto metara nije puno, ali kad nosiš teret, zna biti zeznuto.“ Jure se veselio što nemaju opet vodeni izazov, a kapetan plavih zaključio: „Vjerujem u svoj tim i nadam se da ćemo to uspjeti riješiti. Trebamo stisnuti!“

Tko je našao izgovor i kad je o hodanju riječ, a kome nije problem napraviti sve za druge - ne propustite pogledati večeras od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Života na vagi'. Cijele epizode showa "Život na vagi" možete pogledati na platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji, bez reklama!