Komentar Morane Zibar u prvoj epizodi novog HRT-ovog kviza "Superpotjera" zasmetao je gledateljima. "Mlado meso, mljac", rekla je Morana kad se pred lovcima pojavio 20-godišnji natjecatelj Mislav.

'Lovkinja je sve pokvarila bezobraznim komentarom'

Dio gledatelja odmah je to prokomentirao na društvenim mrežama, pa čak i pod statusom petog lovca, Svena Marcelića.

"Bilo je baš dobro da lovkinja nije sve pokvarila krajnje bezobraznim komentarom. Nadam se da ste čuli i da ćete reagirati", napisala je jedna gledateljica, a Krešimir Sučević-Međeral javio se u obranu.

"Sve me strah kakva će hajka nastati na Moranu do lipnja, ako je već nakon prvog komentara ovako", napisao je on, a gledateljica mu je odgovorila da je komentar bio "u najmanju ruku nepristojan".

Naime, nakon Krešine obrane Morane na društvenim mrežama, za 24sata javila se i sama lovkinja.

"Da, nažalost je to nespretno ispalo, a ljudi se stvarno vole kačiti za sve i svašta te secirati u nedogled. Komentar je interna spika, odnosno figurativni govor iz diskursa lovci-lovina. Kao kad npr. lav vidi novu mladu gazelu na pojilištu", započela je Morana.

"Znači, nije bilo nikakvih seksističkih primisli ni omalovažavanja. Ali mogu razumjeti kako je ispalo na van i zbog toga mi je žao.

Sumnjam da bi meni s 46 godina na leđima netko nešto takvo dobacio, ali da se dogodi, i to u kviznom, natjecateljskom kontekstu, ne bih se ni najmanje uzrujavala", dodala je lovkinja.

Još jedan 'lapsus' u emisiji?

Inače, Morana i Krešo privukli su pažnju gledatelja nakon što je Morana krivo odgovorila na jedno pitanje.

Dok su se lovci borili protiv trećeg natjecatelja i bili u stisci s vremenom, dobili su pitanje: "Ono što je za Banjul Gambija, to je za Lusaku?"

Morana je odgovorila Angola, no točan je odgovor bio Zambija, na što se iznervirani Krešo okrenuo prema njoj i ljutito joj rekao: "Zambija! Pusti mene!"

"Auuu, Krešina reakcija kad je Morana fulala", "Bit će svađe u garderobi", "Da je ovaj uzeo 20.000 eura, mislim da bi Krešo zadavio Moranu, "Ne bih voljela biti u njihovim prostorijama nakon snimanja", "Krešo baš ne može podnijeti da nešto ne zna" ,"Imam osjećaj da će se Morana sve manje i manje prijavljivati zbog Kreše, još i sjede jedno do drugog", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Prisjetimo se, lovci svima dobro poznate "Potjere" - Morana Zibar, Krešimir Sučević Međeral, Mladen Vukorepa , Dean Kotiga i njihov novi član Sven Marcelić, u novoj se emisiji zajedničkim snagama bore protiv natjecatelja.