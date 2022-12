Goran i Mateo su Monici priredili doručak, a ona ih je nagradila poljupcima u obraz, a zatim im otkrila kako se veseli upoznati njihove prijatelje.

Monika je prvo sjela s Mateom u auto gdje su se zaputili u kafić upoznati njegovog prijatelja Pjera iz Kanade no prije nego su stigli na odredište Mateo joj je morao nešto priznati: „Priznajem, zacopao sam se u tebe, iskreno, mislim da je previše očito!“, rekao je Mateo na što se Monika nasmiješila i bilo joj je drago.

Pjer je komentirao da mu se sviđa Monika i da vidi da ona i Mateo imaju slične afinitete prema životu. „Na istoj su valnoj dužini i traže iste stvari u životu…, i mislim da godine nisu bitne“, kazao je Pjer.

Nakon lijepog spoja s Mateom, Monika se išla naći i s Goranom. „Nakon Matea imam velika očekivanja od susreta s Goranom jer je spomenuo da će isto nekoga dovesti“, rekla je Monika. Ipak, Goran nikoga nije doveo objasnivši da je imao premalo vremena jer se nije nadao da će ostati do kraja. U ugodnom razgovoru Monika je otkrila Goranu da joj se sviđa što pokazuje emocije. „To je meni veliki plus. Svakoj curi kojoj je to minus ne zna prepoznati prave vrijednosti. Sviđa mi se što si s jedne strane nježan i emotivan, a s druge hrabar“, zaključila je Monika te rekla Goranu da što god se dogodilo da nikad ne sumnja u sebe jer je pravi muškarac.

„Nikad mi nitko nije rekao nešto kao ti“, rekao joj je Goran te se ustao kako bi je zagrlio. „Razgovor mi je bio više kao razgovor sa dobrom frendicom“, otkrila je Monika na kraju. Kad su stigli kući dočekalo ih je iznenađenje. Naime, Mateo je pripremio koktele i kolačiće, a kad je Monika otišla do svoje sobe na krevetu su je dočekale ružine latice i poruka. „Napisao mi je jednu vrlo intimnu ljubavnu porukicu koja je bila vrlo simpatična. Sve svoje radnje je potvrdio u poruci samo malo romantičnije“, kazala je Monika.

Poslije su svi troje završili na Monikinom krevetu pričajući, a ona je rekla da još uvijek ne znam koga će poslati kući. Idući dan pozvala je svog prijatelja Krešu, a on je zaključio da je Mateo od početka pokrenuo priču te da se Goran uopće nije čuo.

Monika je na kraju odabrala Matea jer je bio sigurniji u sebe od Gorana. „Goran mi je bio jako drag i zaplakala sam jer sam povrijedila njegove osjećaje“, rekla je poslije Monika, a nakon što je Goran otišao po stvari Mateo i Monika su se snažno i dugo grlili.

„Pustio sam Matea da mi pobjegne i na kraju ga nisam mogao stići“, zaključio je Goran na kraju. „Nadam se da ću se sada tek imati priliku pokazati kakav jesam i pokazati joj da je posebna osoba koja je vrijedna truda“, rekao je Mateo.