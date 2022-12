Osvanulo je još jedno jutro u kući, a kako bi se lakše razbudili, Monika i dečki odlučili su ga započeti plesom i pjesmom. Monika je uzbuđeno obavijestila svoje kandidate da danas idu na ranč među konje.

Pojavile se prve trzavice

''Svjesni smo da je kraj blizu i da trebamo to iskoristiti u druženju i pozitivi. Očekujem baš zafrkanciju i dobar provod'', rekao je Adam, a istu su euforiju dijelili i ostali dečki.

No prve trzavice pojavile su se već pri ulasku u automobil, a za mjesto na prednjem sjedalu, pokraj Monike, izborio se Mateo, koji se neprestano hvalio svojim znanjem o konjima kako bi je impresionirao.

''Dolazak na ranč, emocije na tisuću'', veselje nije mogla sakriti Monika pa im je poručila, ''Taj koji će ostati na kraju, neka se navikne da će mu ovo biti svakodnevica''.

Kao prvi zadatak Monika im je zadala čišćenje štale, kako bi vidjela tko će se najbolje snaći, a momci su hrabro prionuli poslu.

''Brzo su to počistili, ja se nisam ni snašla, a već je pola bilo gotovo. Apsolutno nitko nije zabušavao'', zadovoljna je bila Monika.

Zatim je uslijedilo četkanje konja, a Goran je priznao da ga je malo strah te da mu je ovo veliki izazov pa se zatim prvi put u životu popeo na konja.

Poziv da se uspne na konja prihvatio je i Adam: ''Tu je Monika koju treba fascinirati tako da sam se trudio izgledati profesionalno i da vidi da ipak ima iskustva''.

'Imala sam malo veća očekivanja'

''Sviđa mi se što nisu bili uštogljeni i što su bili spremni na sve'', oduševljena je bila Monika.

Red na jahanje stigao je i na Matea, a iako je pokazao kako najviše barata teorijom, u praksi mu je ipak išlo malo teže pa se tako nikako nije mogao popeti na konja, što je izazvalo podsmijeh ostalih dečki.

''Imala sam malo veća očekivanja'', priznala je Monika.

''Ovo je takav doživljaj'', zaključili su dečki na kraju, kazavši da se vide kako s Monikom na ranč dolaze svakodnevno.

Po dolasku kući, Monika se požalila da je boli glava, a Goran je brže-bolje uskočio i ponudio joj masažu. Mateo nije mogao sakriti svoju ljubomoru pa se pokrio po glavi, praveći se da se ništa ne događa…

''Koliko god je Monika zgodna, Mateu je bitniji taj muški ego da pobijedi nas, konkurenciju'', komentirao je Adam, kojeg je Monika počastila masažom leđa.

''Mateo nije htio pokazati da mu to ne odgovara, da doslovce kipi u sebi'', primijetila je to i Monika pa ga poljubila u čelo.

Moniku je zatim zanimalo što kandidati iskreno misle o njoj i što joj žele reći… Mateo je krenuo prvi, rekavši da mu se najviše sviđa što dijele jako slične interese i mogu se razumjeti pogledom.

''Djeluješ mi kao da nisi toga svjesna, ali prezgodna si cura! Zgoditak na lotu!'' Adam je počeo dijeliti komplimente koji su se Moniki učinili ipak malo pretjeranima.

'Smatram da ona već ima pobjednika u glavi'

''Svaka malo inteligentnija osoba može složiti kvalitetnu rečenicu u roku nekoliko minuta da zadivi nekoga'', nije bio impresioniran Mateo, dodavši kako Adam do tada nije pokazivao nikakve emocije prema Moniki.

''Smatram da ona već ima pobjednika u glavi'', kazao je Goran, koji je Moniku još jednom podsjetio na to da ga izvan showa čeka dijete.

''Svom djetetu ću uvijek dati sto posto ljubavi i ti ćeš mi uvijek biti na drugom mjestu'', rekao joj je Goran koji je u potpunosti želio biti iskren i na stol staviti sve karte.

''Iznenadio me, stvarno treba imati petlje reći tako nešto i izuzetno to cijenim'', Monika mu je upisala još jedan plus.

Moniku je još čekala najteža odluka dana: ''Trebam sabrati stvari koje su se događale ova četiri dana i slušati što mi moje srce kaže''.

Ni dečkima nije bilo nimalo lako, a Monika se trudila odugovlačiti koliko god može.

''Adame, mislim da nisi iskoristio svoju priliku i da smo jednostavno ostali na previše prijateljskoj razini… Bio si tu i razumjeli smo se, ali ništa konkretno'', konačno ih je obavijestila i Adam je mogao samo spremiti svoje kofere.

''Tebi treba konkretno u sedam dana, ja to ne mogu, to nisam ja'', poručio je razočarano za kraj, ''Kod mene je svaku šansu izgubila, možemo biti prijatelji. Mene možeš jedanput nogirati i to je to. Ona je to upravo napravila''.

''Nadam se da nije jako emotivno povrijeđen'', nadala se, pak, Monika. Za kraj večeri uporni Mateo je odlučio Moniki zaželjeti laku noć pa je otišao do njezine sobe kako bi je zagrlio i poljubio.

Hoće li ga taj potez još više približiti Moniki, doznajte sutra od 23.10 sati na RTL-u, u novom showu 'Pet spojeva tjedno'.