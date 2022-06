Marin, Zvonimir, Elvis i Hrvoje veselo su stigli na finalnu večeru kod svog prijatelja i posljednjeg domaćina Nevena, no priznali su kako im je žao što je stigao kraj njihovom druženju u 'Večeri za 5 na selu'. Nakon dočeka i aperitiva ekipa se smjestila za stol, a domaćin im je ponudio riblji carpaccio za predjelo.

„Na izgled je predjelo bilo fantastično, izgledalo je baš profesionalno, ne bi ga se posramio ni jedan restoran“, pohvalio je Elvis dok je Marin istaknuo: „Carpaccio od grdobine još nisam probao pa bi je ovo bila prilika. Izgledalo je sočno, a tako je i bilo.“

Nakon hladnog predjela Neven je gostima servirao i riblju juhu, kako bi malo okrijepio društvo nakon četiri dana obilnog večeranja. „Juha je jako pasala, bila je osvježavajuća i okrepljujuća“, kazao je Zvonimir.

Za glavno jelo domaćin je pripremio romba u pećnici s krumpirom i povrćem. „Izgledalo je slasno na tanjuru i jedva sam čekao probati. Romb je bio ukusan i lijepo pečen“, komentirao je Zvonimir, a Marin je pohvalio: „Stvarno je bilo jako ukusno!“

Kad je na stol stigao desert, domaćin je priznao kako je imao pomoć oko pravljenja slastice: „Desert je radila moja gospođa, a ja sam pomagao s kauča i govorio što treba napraviti“, našalio se Neven, a svi su pohvalili izgled torte sa sirom i jagodama. „Ne mogu mu zamjeriti, ali morat ću sniziti ocjenu jer je imao veliku pomoć, a rekao sam da cijenim nečiji trud“, priznao je Elvis, a onda je došao trenutak za komentare i ocjene.

„Sve mi je bilo fino, ukusno, fantastičan poklon i jelo“, pohvalio je Marin koji je Nevenu dao čistu desetku, baš kao i Zvonimir: „Neven me oduševio, sve je bilo vrlo fino.“ Hrvoje mu je dao ocjenu 9 zbog njihovog internog dogovora: „Desetku ne mogu dati, znate da sam ja Gargamel…“ A Elvis ga je ocijenio osmicom: „Sve je bilo na mjestu, međutim, svom susjedu Marinu sam dao devetku, a čovjek se jako potrudio. Mislim da je Neven imao dosta pomoći pa sam mu dao osmicu iako je jelo bilo za deset. Nadam se da me neće zamjeriti…“ Tako je Neven osvojio 37 bodova i pronašao se s Hrvojem na drugom mjestu dok su Marin, Zvonimir i Elvis dijelili prvo mjesto. Jednoglasnom odlukom Hrvoje i Neven odlučili su da je pobjednik lošinjskog tjedna Marin jer je prvi probio led. „Uvijek je čast pobijediti, ali sve je bilo u dobrotvorne svrhe. Zahvalio bih vam se na dobrim ocjenama. No svi znate koji je bio naš cilj u ovom kuhanju - da doniramo novce koje smo dobili“, istaknuo je Marin, a potom rekao kako će se sav osvojen novac od glavne nagrade, ali i utješnih nagrada dati udruzi roditelja djece s teškoćama u razvoju 'Ruka u ruci' s Lošinja.

Idući tjedan 'Večera za 5 na selu' putuje u Zadar i okolicu, a nove epizode možete pratiti od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u!