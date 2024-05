Čistačica Mira Ćulum dolazi iz Donjeg Muća i ugostit će ekipu u svom domu. U 'Večeru za 5', koju možete gledati na RTL-u i na platformi Voyo, prijavila se na poticaj svojih kćeri koje su također bile u emisiji, a priznala je da je zainteresirana i za novo životno iskustvo. Voli se šaliti i družiti te je ljubiteljica domaće hrane.

Svestrana domaćica

"Školovala sam se u Osijeku, a udala sam se u Dalmaciji. Imam troje djece i jednog unuka i to bi bilo to! Tvrdoglavi sam Lav, moram napraviti nešto kad to odlučim, a inače sam vedra i vesela", otkrila je o sebi Mira.

Njezin radni dan počinje u četiri ujutro, a prije posla voli u miru popiti kavu. Poslije poslovnih obaveza posvećuje se kuhanju, životinjama i polju te se može reći da je zauzeta brojnim obavezama.

"Slobodno vrijeme koristim za vezenje i kukičanje, volim čitati krimiće, pogledati dobar film, a otići i na putovanje ako se ukaže prilika. Volim i peći kolače, ma svašta", zaključila je.

Kći zaslužna za prijavu

Kći ju je nagovorila na sudjelovanje jer i sama ima iskustvo kuhanja u 'Večeri za 5'.

"Atmosfera će, pretpostavljam, biti dobra, a čini mi se da mi gosti neće biti zadovoljni jer im pripremam ljuto i papreno iznenađenje", dodala je Mira.

"Ljuto i papreno" će Mira složiti od jaja, špeka, tjestenine, šarana, ljute paprike, čokolade i meda. "Nekako mi se sastojci čine… Ne sviđa mi se šaran", otkrio je Ante.

"Neće valjda to na tavu bacit? Neću skroz gladna ostati", zapitala se Kristijana.

