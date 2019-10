MIHAELA OTKRILA INTIMNE DETALJE O SEBI: ‘Svaki dan iščekuješ samo njega, a on je svaki put sve ljepši’

Mihaela kaže kako Mijo na prvi pogled nije bio muškarac kakvim ga je zamišljala, no svakim novim susretom sviđao joj se sve više

Već znamo da se Mihaela smatra iskrenom i odanom osobom s dobrim smislom za humor, a kakvi su njezini osjećaji prema Miji, tko su joj prijateljice, a tko “neprijateljice” u showu “Gospodin Savršeni” te žali li zbog ičega, otkrila je u velikom intervjuu za RTL.

Na početku su te gledatelji doživjeli kao samozatajnu, ali u jednom si trenutku odlučila da nećeš dati drugima za pravo da te uvlače u svađe i otvoreno im rekla što misliš o njima. Kako bi sebe opisala u “vanjskom svijetu”?

Gotovo sam ista, na početku novih poznanstava uvijek sam tiha i samozatajna te prvo proučavam novonastalu situaciju i ljude. To što sam tiha ne znači da neću stati iza sebe i svojih postupaka u bilo kojem trenutku. U vanjskom svijetu također ljudima uvijek otvoreno kažem što mislim o njima ako me pitaju za mišljenje.

Je li te Mijo privukao odmah ili nakon što ste se malo bolje upoznali?

Mijo na prvi pogled nije bio muškarac kakvim sam ga zamišljala, no svakim novim susretom sviđao mi se sve više. Jako mi je bitno da se karakterno slažemo i da imamo slične poglede na život što se, naravno, nije moglo vidjeti na prvu.

Barbara je jedna od kandidatkinja koja je silno željela znati kako se Gospodin Savršeni ljubi, je li ti to smetalo?

Naravno da mi nije smetalo, sve nas je to zanimalo.

Koga smatraš najvećom “neprijateljicom” u kući?

Nemam neprijatelje u kući.

S kim si bliska u kući?

Velika su mi potpora Anita i Barbara. Mnogi ne shvaćaju Barbaru i imaju neko svoje viđenje te djevojke dok ja mogu reći da mi je ta djevojka, bez obzira na neka neslaganja u razmišljanju, uvijek čuvala leđa. Također bih izdvojila Emily s kojom nisam provodila previše vremena, ali smo često imale slične poglede na život i određene situacije i puno puta mi je laknulo kada bih čula da se slaže sa mnom. S njom je razgovor uvijek došao kao melem na ranu.

Misliš li da se prijateljstva mogu razviti u jednom ovakvom kompetitivnom showu, jesi se ti sprijateljila s nekim?

Vjerujem da se prijateljstva razvijaju tek nakon showa, a u kući sam u korektnom odnosu sa svima. Izdvojila bih djevojke s kojima sam u sobi jer sam s njima svakako provodila najviše vremena. Barbara, Anita i Nikolina bile su moje “dobro jutro” i “laku noć”.

Na samom početku showa Maria Protulipac izašla je iz vile, ali vas ste dvije ostale u kontaktu. Misliš li da je Mijo Mariji trebao dati priliku?

Mislim da je Maria trebala dobiti priliku jer je imala puno više kvaliteta od pojedinih djevojaka, no Mijo je imao doista malo vremena pa je u trenutku odlučio onako kako ga je navodio instinkt.

Koga smatraš konkurencijom?

Tijekom showa mišljenja su mi se mijenjala, a trenutno najvećom konkurencijom smatram Emily i Nušu.

Jesi se zaljubila u Gospodina Savršenog?

Nije se teško zaljubiti u ovakvim okolnostima. Svaki dan iščekuješ samo njega, a on je svaki put sve ljepši i svaki put dolazi s novim iznenađenjima. Svaki je spoj poseban na svoj način i sa sigurnošću mogu reći da neke djevojke nikada i nisu doživjele latice ruža, svjećice i sve ostale stvari koje situaciju podižu na neki novi nivo. Vjerujem da će svaka od nas imati predivne uspomene.

Ranije si rekla kako voliš pobjeđivati svoje strahove i pomicati vlastite granice, možeš li nam ispričati neko od tih iskustava u životu?

Kao najbolji primjer izdvojila bih baš ovaj show. Treba imati hrabrosti pojaviti se pred tisućama ljudi, a tek će te nekolicina shvatiti i podržati. U ovoj sam emisiji pomaknula sve svoje granice.

Što je najluđe što si ikad napravila?

Još uvijek se dvoumim; prijava u reality show ili skok s mosta.

Rekla si kako sanjaš o poduzetničkoj karijeri, čime bi se točno bavila?

S obzirom na moje godine, još uvijek nemam konkretan plan. Vidim se u više različitih područja zbog svoje govorne sposobnosti, empatije i pedantnosti. Mnogo toga ovisi o ishodu emisije i tome hoću li biti sama ili imati partnera. Pojavljivanje na televiziji također bi mi moglo proširiti vidike i otkriti nešto o čemu dosad nisam razmišljala.

Voliš li putovati? Gdje si dosad bila i koje ti je najljepše iskustvo?

Obožavam posjećivati nova mjesta i bila bih najsretnija kada bi mogla obići cijeli svijet te upoznati razne kulture i jezike. No s obzirom na moje mogućnosti, do sada nisam vidjela gradove o kojima sam najviše maštala i zbog toga ne želim izdvojiti nijedan. Planiram dva putovanja u skorijoj budućnosti i jedva čekam podijeliti to s vama.

Bi li mogla živjeti u nekoj od zemalja koje si posjetila i gdje bi to bilo?

Snašla bih se bilo gdje ako bih pokraj sebe imala muškarca kojeg volim ili posao koji me ispunjava. Daleko su mi najveća želja tople i razvijene države iako ne vidim ništa loše u tome da osnujem obitelj u Poreču. Bitno da je more blizu!

Bi li se mogla skrasiti s nekim do kraja života ili još ne razmišljaš o tome?

Voljela bih pronaći nekoga s kime bi mogla provesti ostatak života u skladu.

Misliš li na neki način kapitalizirati svoje pojavljivanje u showu?

Bila bih doista sretna ako bih, uz predivno iskustvo i mogućnost za ljubav, uspjela ostvariti i neki kapital. Trenutno mi je fokus na ovom iskustvu, a detaljnije ću odgovoriti kada dođe vrijeme za to.

Naposljetku, što kažu tvoji bližnji na dosadašnje scene iz showa koje smo vidjeli na televiziji?

Moji su bližnji ponosni bez obzira na moje mane jer sam svakako ostala dosljedna sebi. Sretni su jer je ovo jedno veliko iskustvo koje ću pamtiti cijeli život i iz kojeg ću naučiti mnogo i o sebi i o drugima.

