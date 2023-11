Poduzetnik Matei Negovetić ugostio je protukandidate trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'.

Bavi se edukacijom i promoviranjem veganske prehrane pa je prilično vješt u kuhinji. Demonstrirao je to i svojim gostima te za svoju večeru dobio 37 bodova i time se izjednačio s Nikolinom. Deset bodova dali su domaćinu Tino i Sandy, a devet bodova udijelila mu je Nikolina. Svega osam bodova Matei je dala Gordana. Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Pripravu večere Matei je započeo desertom naziva 'Kruška kao zvijezda'.

"Definitivno će to biti kuhana kruška, u vinu možda", prognozirao je Sandy. Zaista, kruška u umaku od vina bila je prvo jelo koje je poduzetnik odlučio spraviti svojim gostima. Nakon deserta, domaćin se prihvatio glavnog jela - curryja od batata, s rižom i flatbread.

'Curry u igri' označio je curry s batatom i slanutkom, čemu se posebno radovala Gordana. Nakon priprave deserta i glavnog jela, Matei se okrenuo predjelu - 'Zeleno i hrskavo'.

Nikolina i Tino otkrili su da obožavaju hrskavu hranu, a domaćin je uskoro otkrio da se radi o juhi od graška i kokosovog mlijeka, s prepečenim kruhom i tofuom te gljivama i klicama. Uskoro su gosti krenuli, a Matei je priredio sve za doček i aperitiv dobrodošlice.

Za aperitiv je domaćin ponudio liker od ruže i domaću lozovaču. "Izbor aperitiva mi se svidio, odlučila sam se za slatku varijantu i nisam požalila", komentirala je Nikolina. Sandy je također pohvalio liker od ruže, kao i izbor aperitiva. "Domaćin je bio pod stresom, ali je to odradio stvarno odlično", zaključio je Tino doček uoči večere.

Matei je uskoro servirao predjelo - gustu juhu 'Zeleno i hrskavo'. "Izgled predjela je bio vrlo privlačan i jedva sam čekao probati", komentirao je Sandy prvo jelo. "Juha je za cilj imala putovanje agregatnih stanja i moram priznati da je Matei jako dobro to izveo", dodao je Tino. "Dojmilo me se predjelo, kombinacija slatkog i slanog, bilo je nešto izvanredno", zaključio je Sandy.

Glavno jelo iduće je stiglo pred protukandidate. 'Curry u igri' kandidatima se svidio izgledom - zahvaljujući bojama i teksturama. "Glavno jelo je bilo po mom guštu iako je uvijek čudno uzeti nešto u ruke i rastrančirati prstima pred kamerom, ali nekako smo uspjeli", komentirao je Tino.

'Kruška kao zvijezda' oduševila je cijelu ekipu. "Izgled deserta bio je jednostavan, no bilo je boje, teksture…", opisao je Sandy. Sitne probleme imao je Dino s rezanjem kruške, no okusom mu se desert svidio! "Desert je sladak, s tim se borim na svakom večeri jer nisam navikao, no nekako ću preživjeti", kroz smijeh je zaključio Tino o desertu.

Nakon što je ekipa pojela večeru, morali su zaigrati igru pitalice - sami o sebi. Igra je ekipu zabavila, posebno su pohvalili inovativnost domaćina!

