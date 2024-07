Bivša kandidatkinja showa "Život na vagi" Matea Ilinčić na početnom vaganju imala je 103 kilograma. Mnogi su je podržali kada je otvoreno progovorila da se udebljala od antidepresiva. Matea je nešto kasnije napustila show svojom voljom te se ponovno udebljala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nedavno je objavila fotku na Instagramu na kojoj je pokazala svoju transformaciju. U siječnju je imala čak 114 kilograma i nakon pet mjeseci došla je do 98.

Foto: Instagram

Matea je podijelila fotografije na kojima pozira u istoj haljini, no kilaža je ipak različita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

"Ovo je ista haljina, samo sam ja. 19 kilograma mršavija. Ne mogu vam opisati sreću i zadovoljstvo koje osjećam. Promjena je najbolji izbor koji pojedinac može napraviti za sebe. Tako sam i ja odlučila napraviti promjenu u svom životu prvenstveno zbog svog zdravlja, ali i svega ostalog. Treba uložiti još puno rada, znoja i truda kako bih došla do svoga cilja, ali sve se može kada osoba nešto želi. Sve je moguće i ništa nije nemoguće jer i planine premještaju oni koji vjeruju. Najvažnije je vjerovati u sebe", napisala je na Instagramu.

Bilo joj je teško

Podsjetimo, Matea je tijekom "Života na vagi" progovorila o teškom razdoblju u svom životu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam cijeli život mršava bila i sa 16 godina dogodio se brodolom u mom životu, završila sam na psihijatriji i ja sam se udebljala od lijekova, antidepresiva. Razlozi su bili obiteljske svađe i rastava braka i to je na mene jako utjecalo. Ne sjećam se jesu li oni meni ikad rekli 'oprosti'. Kako mi se sve to dogodilo - psihijatrija, bulimija, depresija, bipolarni… Puno čitam o tome i činjenica je da se to danas događa samo većini je sramota o tome pričati. Ja sam htjela podijeliti tu svoju priču zato što mislim da ću biti primjer drugima i dokaz da se sve može", ispričala je.

Foto: RTL

Osmu sezonu "Života na vagi", showa koji mijenja život nabolje, gledajte ove jeseni na RTL-u, a prošlu, sedmu sezonu gledajte na platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje nova sezona 'Života na vagi': Prvi put na novoj lokaciji