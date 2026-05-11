Mate Poljak razotkrio šokantnu tajnu: Jedna rečenica potpuno je slomila Nikolu

U seriji Divlje pčele, Mate Poljak prišao je Nikoli Vukasu glumeći suosjećanje zbog propasti projekta tvornice. Pritom je licemjerno veličao Nikolina oca Antu Vukasa, čovjeka kojeg je mjesto donedavno smatralo tiraninom.

"Tvom ćaći bi tribalo dignit spomenik, a ne da ga napadaju", poručio je Mate, dok je Nikola s dozom nepovjerenja slušao riječi iza kojih je osjećao skrivene namjere i dvoličnost.

Iako je susret djelovao slučajno, Nikola je slutio da se iza svega krije nešto više. Svjestan da u Vrili ništa nije onako kako izgleda, pokušao je završiti neugodan razgovor, no Mate nije odustajao.

Njegova namjera nije bila pružiti podršku, već pripremiti teren za novi udarac. Svaka izgovorena riječ bila je pažljivo odmjerena kako bi Nikolu uvukao u igru i sve više ga približio obiteljskoj tajni koja se godinama skrivala.

Foto: RTL

'Onaj lažni drop šta tvoja žena stavlja...'

Nakon kratkog uvoda i nekoliko naizgled bezazlenih rečenica, Mate Poljak odlučio je otkriti svoj pravi adut. U trenutku kada ga je Nikola Vukas pokušao udaljiti, Mate mu je hladno uputio rečenicu: "Oni lažni drob šta tvoja žena stavlja pred njim ili iza leđa."

Te su riječi djelovale snažnije od bilo kakve otvorene prijetnje. Šokantno otkriće da Cvita zapravo glumi trudnoću više nije bilo samo strogo čuvana obiteljska tajna, već opasno sredstvo ucjene u rukama čovjeka koji je znao kako ga iskoristiti.

Foto: RTL

Nikola, koji je do tada pokušavao ostati smiren i pribran, ostao je potpuno zatečen. Izraz njegova lica jasno je pokazivao da je Mate pogodio tamo gdje najviše boli. U tom trenutku više nije bilo mjesta za poricanje — jedino što je preostalo bilo je pokušati spasiti što se spasiti može.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubija sve oko sebe i noćna je mora alergičara: Kineska biljka ugrozila hrvatski nacionalni park